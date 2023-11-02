ທ່ານ ບລິງເກັນ ມຸ້ງໜ້າໄປພາກຕາເວັນອອກກາງ ທ່າມກາງການໂຈມຕີທີ່ຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນໃນແຫຼມກາຊາ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ຈະເດີນທາງໄປເຂດຕາເວັນອອກກາງໃນອາທິດນີ້, ຂະນະທີ່ ອິສຣາແອລ ຂະຫຍາຍການໂຈມຕີແກ້ແຄ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ເປົ້າໝາຍກຸ່ມຮາມາສ ໃນ ກາຊາ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແມັດທິວ ມິລເລີ ໄດ້ປະກາດໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມລາຍງານຂອງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ລັດຖະມົນຕີ ບລິງເຄັນ ຈະເດີນທາງໄປ ອິສຣາແອລ ແລະ ຈໍແດັນ ໃນວັນສຸກນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີຈະພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ແລະ ຜູ້ນຳຄົນອື່ນໆໃນລັດຖະບານ ອິສຣາແອລ ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງທາງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານ ມິລເລີ ກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານ ບລິງເຄັນ ຈະຫາລືກັບ ອິສຣາແອລ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເພື່ອເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນທີ່ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ໃນປະເທດ ຈໍແດັນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າທ່ານລັດຖະມົນຕີຈະກ່າວຢ້ຳເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈໍແດັນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນນຳສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຊ່ວຍຊີວິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄປໃຫ້ພົນລະເຮືອນໃນເຂດກາຊາ.
ທ່ານ ມິລເລີ ເວົ້າວ່າພວກເພິ່ນຍັງຈະເຮັດວຽກສຳລັບການສືບຕໍ່ການບໍລິການທີ່ສຳຄັນ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຈະບໍ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສນອກເຂດກາຊາ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້, ຈໍແດັນ ໄດ້ປະກາດການເອີ້ນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຄືນຈາກ ອິສຣາແອລ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ການຖິ້ມລະເບີດໃສ່ ກາຊາ ຂອງ ອິສຣາແອລ, ໂດຍອ້າງເຖິງການສູນເສຍຊີວິດຜູ້ບໍລິສຸດ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ. ຈໍແດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງເຂົາເຈົ້າຈະກັບໄປນະຄອນຫຼວງ ແທລ໌ ອາວີບ ຖ້າ ອິສຣາແອລ ຢຸດການດຳເນີນການທາງທະຫານໃນເຂດກາຊາເທົ່ານັ້ນ.
ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນ ຈໍແດັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງອອກເມື່ອສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາທ່າມກາງການປະທ້ວງຈຳນວນຫຼາຍ, ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກັບຄືນໄປໃນເງື່ອນໄຂອັນດຽວກັນ, ອີງຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ຈໍແດັນ.