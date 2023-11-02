ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, ໐໒ ພະຈິກ ໒໐໒໓
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ບລິງເກັນ ມຸ້ງໜ້າໄປພາກຕາເວັນອອກກາງ ທ່າມກາງການໂຈມຕີທີ່ຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນໃນແຫຼມກາຊາ

ຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ຮ້ອງຂໍຕໍ່ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາສູງວ່າ ຕ້ອງສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອໄປໃຫ້ ອິສຣາແອລ ແລະ ຢູເຄຣນ ຢ່າງຮີບດ່ວນ, ວັນທີ 31 ຕຸລາ 2023.
ຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ຮ້ອງຂໍຕໍ່ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາສູງວ່າ ຕ້ອງສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອໄປໃຫ້ ອິສຣາແອລ ແລະ ຢູເຄຣນ ຢ່າງຮີບດ່ວນ, ວັນທີ 31 ຕຸລາ 2023.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິ​ງ​ເຄັນ ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້, ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຂະ​ຫຍາຍ​ການໂຈມ​ຕີ​ແກ້​ແຄ້ນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ກຸ່ມ​ຮາ​ມາ​ສ ໃນ ກາ​ຊາ.

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ ແມັດ​ທິວ ມິ​ລ​ເລີ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ “ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ບ​ລິງ​ເຄັນ ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ແລະ ຈໍ​ແດັນ ໃນ​ວັນ​ສຸກນີ້, ທ່ານລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ແລະ ຜູ້​ນຳ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ເພື່ອ​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ​ໃໝ່ ກ່ຽວ​ກັບ ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ທ່ານ ມິ​ລ​ເລີ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ທ່ານ ບ​ລິງ​ເຄັນ ຈະ​ຫາ​ລື​ກັບ​ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ບາດ​ເຈັບ​ມີ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ.

ໃນ​ປະ​ເທດ ຈໍ​ແດັນ, ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກ່າວ​ວ່າ​ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຈະ​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຮ່ວມ​ກັນ ລະ​ຫວ່າງ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ຈໍ​ແດັນ ເພື່ອ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃນ​ນຳ​ສົ່ງການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳທີ່​ຊ່ວຍ​ຊີ​ວິດໃຫ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ແລະ ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງໄປ​ໃຫ້​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ໃນ​ເຂດກາ​ຊາ.

Violence Escalates in the West Bank
Embed
Violence Escalates in the West Bank

No media source currently available

0:00 0:03:15 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ ມິ​ລ​ເລີ ເວົ້າ​ວ່າພວກ​ເພິ່ນ​ຍັງ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກສຳ​ລັບ​ການ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ແລະ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ຊາວປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ຈະ​ບໍ່ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ບໍ່ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ນອກ​ເຂດ​ກາ​ຊາ.

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້, ຈໍ​ແດັນ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ເອີ້ນ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກັບ​ຄືນ​ຈາກ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ເພື່ອ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ການ​ຖິ້ມ​ລະ​ເບີດ​ໃສ່​ ກາ​ຊາ ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ, ໂດຍ​ອ້າງ​ເຖິງ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ສຸດ ແລະ ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ເກີດ​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານມ​ະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ. ຈໍ​ແດັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ກັບ​ໄປ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ແທ​ລ໌ ອາ​ວີບ ຖ້າ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຢຸດ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ໃນ​ເຂດ​ກາ​ຊາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ນັ້ນ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໃນ ຈໍ​ແດັນ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເດີ​ນ​ທາງ​ອອກ​ເມື່ອ​ສອງ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ທ່າມ​ກາງ​ການ​ປະ​ທ້ວງຈຳ​ນວນຫຼາຍ, ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ໃນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ, ອີງ​ຕາມ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ ຈໍ​ແດັນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG