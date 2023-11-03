ທ່ານ ບລິງເກັນ ຈະມຸ່ງໜ້າໄປ ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ອິນເດຍ ລຸນຫຼັງການຢ້ຽມຢາມຕາເວັນອອກກາງ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ຈະມຸ່ງໜ້າໄປ ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ອິນເດຍ ໃນອາທິດຫນ້ານີ້ ລຸນຫຼັງການພົບປະຂອງທ່ານຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ຄວາມກ້າວໜ້າ ສໍາລັບການ "ສະຫນັບສະຫນູນຢູ່ໃນພາກພື້ນ ອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ໃຫ້ມີຄວາມເສລີ ແລະເປີດກວ້າງ."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງ ສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ຍັງຄົງສຸມໃສ່ພາກພື້ນ ອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ຢູ່, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອື່ນໆຂອງໂລກ ລວມທັງສົງຄາມຂອງອິສຣາແອລ ກັບກຸ່ມຮາມາສ ແລະສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ ກໍຕາມ.
ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມ G7 ຈະພົບປະກັນຢູ່ໂຕກຽວ ໃນວັນທີ 7 ຫາ ວັນທີ 8 ພະຈິກນີ້. ທ່ານ ບລິງເກັນ ຈະຈັດການເຈລະຈາຫາລືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຈາກກຸ່ມ G7 ຂອງທ່ານ ແລະມີການແຍກຫາລືຕ່າງໆ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງໂຢໂກະ ກາມິກາວາ.
ທ່ານແດນຽລ ຄຣິດເຕັນບຣິງ (Daniel Kritenbrink), ວ່າການລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສໍາລັບກິດຈະການຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະກິດຈະການໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາຄາດວ່າ ການຫາລືໃນກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ບັນດາເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ການສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນ, ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ, ບັນຫາໄລຍະຍາວສອງຝ່າຍ ແລະ ແນ່ນອນ ການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ” ກັບ ເກົາຫຼີໃຕ້.