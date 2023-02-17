ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ເລີ່ມການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຫຼາຍປະເທດໃນຢູໂຣບ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ມິວນິກ. ທ່ານຍັງຈະເດີນທາງໄປປະເທດ ເທີກີ ແລະ ກຣິສ, ກ່ອນວັນຄົບຮອບການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ວັນທີ 24 ກຸມພາ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ ເທີກີ ສືບຕໍ່ການປະຕິບັດການກູ້ໄພຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຫາຍະນະມາສູ່ປະເທດສະມາຊິກອົງການ NATO ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ກອງປະຊຸມການຮັກສາຄວາມປອດໄພມິວນິກ ສາມວັນ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນສຸກມື້ນີ້, ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານ ໂອລາຟ ໂຊລສ໌, ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ, ຫົວໜ້າອົງການ NATO ທ່ານ ເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ ແລະ ນັກການທູດລະດັບສູງ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ຈະເປັນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນການເຕົ້າໂຮມກັນປະຈຳປີດັ່ງກ່າວ.
ໃນນະຄອນ ມິວນິກ, ທ່ານ ບລິງເຄັນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼາຍກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເທີກີ ແລະ ປະຊາຊົນ ຊີເຣຍ ຫຼັງຈາກເຫັດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ໃນຂະນະທີ່ ຢູເຄຣນ ກະກຽມສຳລັບການໂຈມຕີຂະໜາດໃຫຍ່ຄັ້ງໃໝ່ຈາກ ຣັດເຊຍ ນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ນຳປະເທດຕາເວັນຕົກ ຢູ່ການເຕົ້າໂຮມກັນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະສືບຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ກີຢິບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍະວຸໂສກະຊວງການຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມປອດໄພຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຈະຖືກປະກາດປະມານຂີດໝາຍຄົບຮອບນຶ່ງປີຂອງການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ. ໂຄງການມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ອີກອັນນຶ່ງ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ ຣັດເຊຍ ແລະ ພວກຕົວແທນຂອງພວກເຂົາກໍຍັງອາດຈະມີຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ມັນບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ແມ່ນຈິງຈັງ ກ່ຽວກັບການ ເຈລະຈາດ້ານການທູດ, ແຕ່ ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ທຳການກົດດັນຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງ ຣັດເຊຍ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ທ່ານ ປູຕິນ ມາຢູ່ໂຕະເຈລະຈາ.
ການເດີນທາງຂອງທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄປປະເທດ ເທີກີ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກກູ້ໄພຟ້າວຝັ່ງທີ່ຈະຊອກຫາປະຊາຊົນທີ່ຄິດຄ້າງຢູ່ໃຕ້ຊາກຫັກພັງດົນກວ່ານຶ່ງອາທິດ ຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ 7.8 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ ທັງໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ ເທີກີ ແລະ ພາກເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ. ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 41,000 ຄົນ.