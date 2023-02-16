ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ແມ່ນກຳລັງເດີນທາງໄປປະເທດ ເຢຍຣະມັນ, ເທີກີ ແລະ ກຣີສ ໃນວັນທີ 16 ຫາ 22 ກຸມພານີ້ ກ່ອນວັນຄົບຮອບການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ໂດຍ ຣັດເຊຍ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ ເທີກີ ກຳລັງສືບຕໍ່ການປະຕິບັດການກູ້ໄພຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຫາຍະນະມາສູ່ປະເທດສະມາຊິກອົງການ NATO ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ແມ່ນຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ານຄວາມປອດໄພໃນນະຄອນ ມິວນິກ ທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນສຸກນີ້. ຮອງປະທານາທິດີ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານ ໂອລາຟ ໂຊລສ໌ ແລະ ນັກການທູດລະດັບສູງ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ຈະລວມຢູ່ໃນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີສາມວັນດັ່ງກ່າວ.
ໃນນະຄອນ ມິວນິກ, ທ່ານ ບລິງເຄັນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼາຍກອງປະຊຸມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນສຳລັບ ຢູເຄຣນ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ ເທີກີ ແລະ ປະຊາຊົນ ຊີເຣຍ ຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ໃນຂະນະທີ່ ຢູເຄຣນ ກະກຽມສຳລັບການໂຈມຕີໃຫຍ່ຄັ້ງໃໝ່ຈາກ ຣັດເຊຍ ນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ນຳປະເທດຕາເວັນຕົກຢູ່ການເຕົ້າໂຮມກັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຂະຫຍາຍຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ກີຢິບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກະຊວງການຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມປອດໄພຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຈະຖືກປະກາດປະມານຂີດໝາຍຄົບຮອບນຶ່ງປີຂອງການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ. ໂຄງການມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ ອີກອັນນຶ່ງ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ ຣັດເຊຍ ແລະ ພວກຕົວແທນຂອງພວກເຂົາກໍຍັງອາດຈະມີຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ມັນບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ແມ່ນຈິງຈັງ ກ່ຽວກັບ ການເຈລະຈາດ້ານການທູດ, ແຕ່ ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ທຳການກົດດັນຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງ ຣັດເຊຍ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ທ່ານ ປູຕິນ ມາຢູ່ໂຕະເຈລະຈາ.
ການເດີນທາງຂອງທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄປປະເທດ ເທີກີ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກກູ້ໄພຟ້າວຝັ່ງທີ່ຈະຊອກຫາປະຊາຊົນທີ່ຄິດຄ້າງຢູ່ໃຕ້ຊາກຫັກພັງດົນກວ່ານຶ່ງອາທິດ ຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ 7.8 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ ທັງໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ ເທີກີ ແລະ ພາກເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ. ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 41,000 ຄົນ.