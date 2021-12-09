ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານບລິງເຄັນໄປ​​ຮ່ວມ G-7 ແລະ​ຂົງ​ເຂດເອເຊຍ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ຂະນະທີ່ ສຫລ ເຮັດ​ໃຫ້ ມີການ​ພົວ​ພັນ​ກັບຂົງ​ເຂດອິນໂດປາຟິກເພີ້ມ​​ຂຶ້ນ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂຕນີ ບລິງເຄັນ ຖະແຫຼງຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ສຕັອກໂຮມ ວັນທີ 2 ທັນວາ 2021.

ສະຫະລັດກຳລັງກ້າວໜ້າເຮັດ​ໃຫ້ “ການ​ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທາງຍຸດທະສາດ” ກັບປະ​ເທດ​
ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫລື
ອາຊຽນ (ASEAN) ກ້າວໜ້າໄປໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງ ປະທາ ນາທິບໍດີໂຈ
ໄບເດັນ ເພັ່ງເລັງໃສ່ການເລີ້ມຕົ້ນຄືນໃໝ່ຂອງ “ກອບເສດຖະກິດອິນ ໂດປາຊິຟິກ”
ໃນຕົ້ນປີ 2022 ຢູ່ນີ້.

ລັດຖະມົນຕີ​ກະ​ຊວງ​ການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂຕນີ ບລິງເກັນ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະມີການປະຊຸມ​ແບບ​ໄປພົບໜ້າ​ກັນກັບບັນດາລັດຖະມົນຕີຕ່າງ ປະເທດຈາກກຸ່ມເອເຊຍຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ໃນ​ໄລ​ຍະການເດີນທາງໄປລາດ ຊະອານາຈັກອັງກິດ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແລະຮາວາຍ ໃນວັນທີ 9 ຫາ 17 ທັນວານີ້.

ເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ບັນ​ດາສະມາຊິກຂອງ​ ASEAN ໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ G-7 ແລະພັດທະນາຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີກະ​ຊວງ​ການ ຕ່າງປະເທດທີ່ກຳລັງຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງລີເວີຣພູລ (Liverpool) ຂອງອັງກິດ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ກຸ່ມ G-7 ແມ່ນກຸ່ມປະ​ເທດ​ທີ່​ມີປະຊາທິປະໄຕທີ່ຮັ່ງມີທີ່ ສຸດຂອງໂລກທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງເປັນທາງການຫລາຍກວ່າ ວ່າເປັນກຸ່ມຂອງເຈັດປະ​ເທດ.

ທ່ານບລິງເກັນມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຈາກກຸ່ມເອເຊຍຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ກອງ​ປະ​ຊຸມຂອງ​ກຸ່ມ G-7 ກ່ອນຈະມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ຂົງເຂດເອເຊຍປາຊິຟິກໃນອາທິດໜ້ານີ້.

ຢູ່ນະຄອນຢາກາຕານັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ຖະແຫຼງກ່ຽວ​ກັບຄວາມສຳຄັນຂອງຂົງເຂດ ອິນໂດ-ປາຊິຟິກ ແລະເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການ​ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທາງ ຍຸດທະສາດລະ​ຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະອິນໂດເນເຊຍ.

“ທ່ານລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຈະມີໂອກາດໂອ້​ລົມ​ກ່ຽວ​ກັບໂຄງຮ່າງເສດຖະກິດອິນ
ໂດ-ປາຊິຟິກທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີຫາກໍ່ປະກາດອອກມາ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານດາ
ນຽລ ກຣີເທນບຣິງຄ໌ (Daniel Kritenbrink) ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນ ຕີການຕ່າງປະເທດຮັບ
ຜິດຊອງການພົວພັນກັບເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະ ມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ທີ່ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລາຍ ງານທາງໂທລະສັບ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ
“ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນມີຄວາມມຸ້ງ ໝັ້ນທີ່ຈະຍົກການພົວພັນຂອງສະຫະລັດກັບອາ
ຊຽນໃຫ້ສູງຂຶ້ນແບບບໍ່ ເຄີຍມີມາກ່ອນ.”

ອິນໂດເນເຊຍເປັນປະທດທີ່ມີປະຊາຊົນສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນຊາວມຸສລິມ ຫຼາຍກວ່າ ໝູ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ທ່ານກຣີເທນບຣິງຄ໌ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານບລິງເກັນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໄປໃນຄລີນິກສັກ​ຢາວັກຊີນທີີ່ເປັນເຈົ້າພາບ ໂດຍອົງການຂອງ​ສາ​ສະ​ໜາທີ່ເປັນ​ອົງ​ການບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫລື NGO ທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນອິນໂດເນເຊຍ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນັກການທູດສູງສຸດຂອງສະຫະລັດທ່ານນີ້ຈະ​ມຸ້ງໜ້າໄປຫາ ມາເລ ເຊຍ ແລະໄທ ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະພະຍາຍາມທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ສາຍພົວພັນຂອງ ສະຫະລັດກັບປະເທດເຫລົ່າ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ແລະ​ແກ້​ໄຂຄວາມທ້າທາຍທີ່​ມີ​ຄື​ກັນ ລວມທັງພະ​ຍາດໂຄວິດ-19, ສ້າງຕັ້ງຕ່ອງ​ໂສ້​ສະ​ໜອງ​ສິນ​ຄ້າທີ່​ແຂງ​ແກ່ນ, ວິກິດການດ້ານ​ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຮັບປະກັນເຮັດ​ໃຫ້ຂົງເຂດອິນໂດປາຊິຟິກເປີດກວ້​າງ ແລະເສລີ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG