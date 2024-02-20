ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດ ບຣາຊິລ ແລະ ອາເຈັນຕີນາ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ເພື່ອຈັດການເຈລະຈາ ແລະ ສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນກັບບັນດາຜູ້ນຳທີ່ມີຄວາມຄິດອິດສະຫຼະຈາກສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດກຸ່ມ 20 ປະເທດ ຫຼື G20 ໃນນະຄອນ ຣີໂອ ເດ ຈາເນໂຣ.
ດ້ວຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ລາວຣອບ ກໍຄາດວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວກອງປະຊຸມ G20 ນັ້ນ, ມັນກໍມີໂອກາດສຳລັບການພົວພັນໜ້າຕໍ່ໜ້າທີ່ຫາໄດ້ຍາກລະຫວ່າງທັງສອງທ່ານ.
ການຢ້ຽມຢາມ ບຣາຊິລ ແລະ ອາເຈັນຕີນາ ຂອງທ່ານ ບລິງເຄັນ ຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທູດລະດັບສູງ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິລ ທ່ານ ຫຼຸຍ ອິນາຊີໂອ ລູລາ ດາ ຊິລວາ ໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣາຊິເລຍ ແລະ ປະທານາທິບໍດີທີ່ຫາກໍ່ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່ຂອງ ອາເຈັນຕີນາ ທ່ານ ຮາເວຍ ມີເລ ໃນນະຄອນຫຼວງ ບູເອນອສ ແອເຣສ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບັນຫາສອງຝ່າຍ ແລະ ທົ່ວໂລກ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານ ບລິງເຄັນ ຈະກ່າວຢ້ຳເຖິງການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສະຫະລັດ ສຳລັບການເປັນປະທານ G20 ຂອງ ບຣາຊິລ, ການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອສິດທິກຳມະກອນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ບຣາຊິລ, ການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບ ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ພະລັງງານສະອາດ ແລະ ການລະນຶກເຖິງສາຍພົວພັນທາງການທູດສອງຮ້ອຍປີລະຫວ່າງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
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