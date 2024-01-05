ທ່ານບລິງເກັນ ເດີນທາງໄປພາກຕາເວັນອອກກາງ ຂະນະທີ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ ທີ່ກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກໍາລັງເດີນທາງໄປຍັງຕາເວັນອອກກາງໃນອາທິດນີ້ ທ່າມກາງຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ ເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ ທີ່ຖືກທໍາລາຍໂດຍສົງຄາມ, ທ່າມກາງຄວາມຄວາມກົດດັນຈາກນາໆຊາດທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ອິສຣາແອລ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນ ໃນບັນດາຊາວປາແລສໄຕນ໌.
ການຢ້ຽມຢາມຕາເວັນອອກກາງຄັ້ງທີ 4 ຂອງທ່ານ ບລິງເກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ຕຸລາ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ກ້າວເຂົ້າ 3 ເດືອນ. ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ຖືກ ສະຫະລັດ, ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ, ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະປະເທດອື່ນໆ ກຳນົດໃຫ້ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ.
"ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມເທີກີ, ກຣິສ, ຈໍແດັນ, ກາຕ້າ, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ, ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ອິສຣາແອລ, ເວັດແບ້ງ ແລະ ອີຈິບ ເພື່ອພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງປະເທດແລະອື່ນໆ," ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງ ປະເທດ ທ່ານ ແມັດທິວ ມີລເລີ ປະກາດໃນລະຫວ່າງການສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ໃນວັນພະຫັດ.
ທ່ານບລິງເກັນ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບມາດຕະການທີ່ຮີບດ່ວນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ເຂດກາຊາ, ເຊັ່ນການເພີ່ມຈໍານວນລົດບັນທຸກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນ ເຂດກາຊາ ເພື່ອຈັດສົ່ງອາຫານ, ນ້ໍາ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະສິນຄ້າທາງການຄ້າ, ອີງຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ຫົວໜ້ານັກການທູດສະຫະລັດ ຍັງຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອນຳເອົາຕົວປະກັນທີ່ຍັງເຫຼືອກັບຄືນປະເທດ.
ທ່ານ ມິີລເລີ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ພວກທ່ານຈະເຫັນພວກເຮົາຜັກດັນຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບວ່າເຂດ ກາຊາ ຄວນຈະເປັນແນວໃດເມືອຄວາມຂັດແຍ້ງຈົບລົງ.
ອິສຣາແອລໄດ້ເລີ່ມຂະບວນການທາງທະຫານຂອງຕົນ ເພື່ອກໍາຈັດກຸ່ມ ຮາມາສ ຫຼັງຈາກພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ ຮາມາສ ໄດ້ຂ້າມເຂົ້າໄປ ໃນພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລໃນວັນທີ 7 ເດືອນຕຸລາ. ອິສຣາແອລກ່າວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດປະມານ 1,200 ຄົນ ແລະ 240 ຄົນຖືກຈັບໄປ ໃນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງເຂດກາຊາ ກ່າວວ່າ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຢ່າງໜ້ອຍ 22,000 ຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວວ່າໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນການປະຕິບັດການທາງທະຫານຂອງອິສຣາແອລ ໃນເຂດກາຊາ.
ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຄັດຄ້ານຕໍ່ການບັງຄັບເອົາຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ອອກຈາກເຂດກາຊາ. ນອກຈາກນີ້ ສະຫະລັດ ຍັງດຳເນີນການສ້າງແຜນວຽກຫຼັງສົງຄາມ ສຳລັບເຂດດິນແດນປາແລັສໄຕນ໌ ອີກດ້ວຍ.