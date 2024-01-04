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ທ່ານບລິງເກັນ ມຸ່ງໜ້າໄປຕາເວັນອອກກາງ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງ ໃນພາກພື້ນ ກຳລັງທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ

ແຟ້ມພາບ - ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໂບກມືກ່ອນທີ່ຈະຂຶ້ນເຮືອບິນ ຢູ່ທີ່ຖານທັບອາກາດ Andrews ໃນລັດແມຣີແລນ, ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2023. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຈະເດີນທາງໂດຍເຮືອບິນອີກ ໃນຄືນວັນພະຫັດ ເພື່ອເດີນທາງໄປຕາເວັນອອກກາງ.
ແຟ້ມພາບ - ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໂບກມືກ່ອນທີ່ຈະຂຶ້ນເຮືອບິນ ຢູ່ທີ່ຖານທັບອາກາດ Andrews ໃນລັດແມຣີແລນ, ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2023. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຈະເດີນທາງໂດຍເຮືອບິນອີກ ໃນຄືນວັນພະຫັດ ເພື່ອເດີນທາງໄປຕາເວັນອອກກາງ.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກໍາລັງເດີນທາງໄປຍັງຕາເວັນອອກກາງໃນອາທິດນີ້ ທ່າມກາງຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ ເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ ທີ່ຖືກທໍາລາຍໂດຍສົງຄາມ ແລະເພີ່ມຄວາມກົດດັນຈາກນາໆຊາດ ຕໍ່ອິສຣາແອລ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນ ໃນບັນດາຊາວປາແລັສໄຕນ໌.

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ທ່ານ ບລິງເກັນ ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສົງ​ຄາມ​ຂອງ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ​ ກັບ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ຮາມາສ ໃກ້​ຈະຮອດ 3 ເດືອນ.

ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ແລະໄດ້ລາຍງານວ່າ ທ່ານ ບລິງເກັນ ຈະອອກເດີນທາງໃນວັນພະ ຫັດມື້ນີ້ ໄປຕາເວັນອອກກາງ, ລວມທັງການຢຸດພັກຢູ່ໃນອິສຣາແອລ. ທ່ານ ເອມັອສ ຮັອຊສະໄຕນ໌ (Amos Hochstein), ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ, ກໍຈະເດີນທາງໄປອິສຣາແອລ ເພື່ອ​ຫາ​ທາງຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລແລະກຸ່ມເຮັສໂບລາ (Hezbollah). ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເທີກີ ທ່ານ ຮາຄານ ຟິດານ (Hakan Fidan) ບອກກັບນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານບລິງເກັນ ຈະຈັດກອງປະຊຸມກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ເທີກີ ໃນວັນເສົານີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ການປະຊຸມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ສະຫະລັດ ໃນຕາເວັນອອກກາງ ຈະມີຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງໃນພາກພື້ນໃນວົງກວ້າງ ກຳລັງທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ເຖິງວ່າ ບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດຕາເວັນຕົກ ແລະພາກພື້ນ ຈະພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ ເພື່ອຈຳກັດສົງຄາມອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ໃຫ້ຢູ່ແຕ່ໃນເຂດກາຊາກໍຕາມ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດສະຫະລັດ ​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຍັງ "ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງ​ບໍ່​ໜ້າເຊື່ອ" ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່ຄວາມຂັດແຍ່ງ ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກໄປ​ສູ່​ແນວລົບ​ອື່ນໆ, ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ສັງຫານ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະວຸ​ໂສ​ຂອງ​ກຸ່ມຮາມາສ ທ່ານ ຊາເລ ອາລ-ອາຣູຣີ (Saleh al-Arouri) ໃນ​ວັນ​ອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.

ກອງທັບ​ອິສຣາ​ແອ​ລ ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ກຽມ​ພ້ອມ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ກຸ່ມເຮັສໂບລາ ທີ່ເປັນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ​ໃນ​ເລ​ບາ​ນອນ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ເຮືອບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ ​ຢູ່ນະ​ຄອນ ເບຣຸດ (Beirut) ​ທີ່ໄດ້​ສັງຫານ​ທ່ານ ອາລ-ອາຣູຣີ, ຜູ້​ທີ່ມີຄວາມ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ ​ກັບ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ຂອງກຸ່ມເຮັສໂບລາ ທ່ານ ຮາສຊານ ນາສຣາລລາ (Hassan Nasrallah). ​ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ທາງ​ໂທລະພາບ, ທ່ານ ນາສຣາລລາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຈະ​ມີ “ການ​ຕອບ​ໂຕ້ ​ແລະ ການ​ລົງ​ໂທດ”, ​ແຕ່​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ປະກາດ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ວ່າ ກອງກຳລັງ​ຂອງທ່ານ ຈະ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ ຕໍ່​ອິ​ສຣາ​ແອນ​ຫຼື​ບໍ່.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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