ສະຫະລັດ ກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງ ຫຼັງຈາກມີລາຍງານວ່າ ຊາວປາແລສໄຕນ໌ 9 ຄົນ ລວມທັງແມ່ຍິງເຖົ້າຄົນນຶ່ງຖືກຂ້າຕາຍ ໃນລະຫວ່າງການບຸກໂຈມຕີຂອງກຳລັງທະຫານອິສຣາແອລ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ເມືອງເຈນິນ ໃນເຂດຍຶດຄອງຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ຫລື ແວສແບັງ (West Bank) ນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບວຽກງານພາກຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວວ່າ ສະຫະ ລັດມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະໄດ້ເອີ້ນຜູ້ບາດເຈັບ-ລົ້ມຕາຍ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ກ່ອນການໄປຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນນັ້ນວ່າ ເປັນເລື້ອງທີ່ “ໜ້າເສົ້າໃຈ.”
ແຕ່ທ່ານນາງບາບາຣາ ລີຟ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດຮັບຜິດຊອບກິດຈະການຕາເວັນອອກໃກ້ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ການປະກາດໃນເວລາຕໍ່ມາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປາແລສໄຕນ໌ທີ່ຈະໂຈະການປະສານງານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບອິສຣາແອລ ບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນນີ້.
“ພວກເຮົາຕິດຕໍ່ພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປາແລສໄຕນ໌ ຫລື PA. ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາບໍ່ ຄິດວ່າ ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະປະຕິບັດໃນເວລານີ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງລີຟ ທີ່ກ່າວ ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວທາງໂທລະສັບໃນວັນພະຫັດວານນີ້. "ໄກຈາກການກ້າວ ກັບຫລັງຂອງການປະສານງານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ພວກເຮົາ ເຊື່ອວ່າມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ຕ່າງ ຝ່າຍຕ່າງອົດກັ້ນ - ແລະຖ້າມີຫຍັງເຮັດໄດ້ ກໍໃຫ້ເພີ້ມການປະສານງານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນອີກ."
ທ່ານນາງ ລີຟ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະສົນທະນາຫາລື ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ປາແລສໄຕນ໌ ແລະອິສຣາແອລ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານບລິງເຄັນຢູ່ທີ່ອີຈິບ, ອິສຣາແອລ ແລະເຂດແວສແບັງ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້ານີ້. ທ່ານບລິງເຄັນ ກໍາລັງຈະເດີນ ທາງໄປຍັງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນວັນ 29 ຫາ 31 ມັງກອນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານບລິງເຄັນ ຈະປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ, ລວມທັງ “ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ, ອີຣ່ານ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ-ປາແລສໄຕນ໌ ແລະ ການຮັກສາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ-ປາແລສໄຕນ໌ ແບບມີສອງປະເທດນັ້ນໄວ້, ການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ຄ່ານິຍົມປະຊາທິປະໄຕ. ”
ອິສຣາແອລໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການແພດ ແລະມະນຸດສະທຳແກ່ຢູເຄຣນ ແຕ່ ໄດ້ຫຼີກລ່ຽງການ ສົ່ງອຸປະກອນການທະຫານທີ່ອັນຕະລາຍໄປໃຫ້ກີຢິບ ເຊິ່ງເປັນການ ເຄື່ອນໄຫວທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ມົສກູ ເສຍໃຈ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອິສຣາແອລຢູ່ໃນປະເທດ ເພື່ອນບ້ານຊີເຣຍ ເມື່ອຄິດເຖິງການພົວພັນຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນປະເທດຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ຖືກສົງຄາມທຳລາຍແຫ່ງນັ້ນ.
ສະຫະລັດສືບຕໍ່ສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜູນຂອງອິສຣາແອລຕໍ່ຢູເຄຣນ ໃນຂະ ນະທີ່ ຫຼີກລ້ຽງການຕິຕຽນທ່າທີຂອງອິສຣາແອລກ່ຽວກັບສົງຄາມຣັດເຊຍແລະຢູເຄຣນ.