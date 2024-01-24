ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍໃນການເປັນພາຄີຂອງຕົນ ຢູ່ທົ່ວທະວີບອາຟຣິກາ ແລະພວມມອງເຫັນວ່າ ບັນດາປະເທດໃນອາຟຣິກາກຳລັງມີການນຳພາຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນຂອງໂລກ.”
“ສະຫະລັດໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເປັນ ແລະຍັງສືບຕໍ່ເປັນພາຄີທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໄນຈີເຣຍ” ທ່ານບລິງເກັນກ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງອາບູຈາ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວ ຮ່ວມກັບ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄນຈີເຣຍ ທ່ານຢູຊັບ ໄມຕາມາ ທຸກກາ.
ກ່ອນອອກເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນລາໂກສ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານ ທ່ານບລິງເກັນໄດ້ເຈລະຈາຫາລືກັບປະທານາທິບໍດີໄນຈີເຣຍ ທ່ານໂບລາ ຕີນູບູ ແລະທ່ານທຸກກາ ຊຶ່ງພວກທ່ານໄດ້ຫາລືກັນກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານຫຼາຍໆຄັ້ງຢູ່ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ.
“ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ຕໍ່ການນຳພາຂອງໄນຈີເຣຍ ຢູ່ໃນອົງການ ECOWAS ເພື່ອພະຍາຍາມຫາທາງ ເຄື່ອນໄຫວກັບຄືນໄປສູ່ການປົກຄອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນແລະປະຊາທິປະໄຕ ໃນປະເທດໄນເຈີ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການລົບກວນຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ” ທ່ານບລິງເກັນກ່າວ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ.
ໄນຈີເຣຍເປັນປະເທດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນດ້ານປະຊາກອນແລະເສດຖະກິດ ຢູ່ໃຕ້ເຂດຊາຮາຣາ ຂອງອາຟຣິກາ ແລະເປັນມະຫາອຳນາດທີ່ຄອບງຳທາງດ້ານການເມືອງ ເສດຖະກິດ ການທະຫານພາຍໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
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