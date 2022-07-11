ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າເສຍໃຈ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫວງໂຕກຽວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການລອບສັງຫານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊິນໂຊ ອາເບະ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແບ່ງປັນການຮັບຮູ້ ໃນການສູນເສຍ ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຊາວຍີ່ປຸ່ນ ການຮັບຮູ້ແຫ່ງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ທີ່ພວກເຮົາທັງໝົດຕ່າງກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກ ທີ່ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຮູ້ສຶກ ໃນໂສກນາດຕະກຳທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ແລະການສັງຫານນີ້.” ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກການພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟູມີໂອະ ກິຊິດະ ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນເປັນການສູນເສຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງເຊັ່ນກັນ ທັງນີ້ກໍຍ້ອນໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານກຳຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີນັ້ນ ທ່ານອາເບະໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດເຮົາທັງສອງກ້າວຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງສຸດ.”
ທ່ານອາເບະໄດ້ຖືກລອບສັງຫານໃນມື້ວັນສຸກແລ້ວ ທີ່ເມືອງນາຣະ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານປາໄສ ເພື່ອໂຄສະນາຫາສຽງ.
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ “ທັງນີ້ກໍຍ້ອນມັນເໜືອໄປກວ່າການເປັນພັນທະມິດ ພວກເຮົາເປັນເພື່ອນກັນ.”
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ “ແລະເວລາເພື່ອນໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ ເພື່ອນຄົນອື່ນໆຕ້ອງໄປຫາ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຈັບປວດ ແບ່ງປັນການຮັບຮູ້ໃນຄວາມສູນເສຍ ຕົບທີ່ບ່າ ແລະນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມຈະເຮັດໃນມື້ນີ້.”
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທ່ານບລິງເກັນໄດ້ປະນາມ ການກົດຂີ່ຂອງພວກທະຫານມຽນມາ ໃນຂະນະທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນ ແລະບັນດາກຸ່ມປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ກົດດັນພວກທະຫານມຽນມາທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດ ໃຫ້ຟື້ນຟູປະຊາທິປະໄຕ ແລະຍຶດໝັ້ນໃນຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບທີ່ພວກທະຫານໄດ້ຮັບເອົາໃນປີກາຍນີ້.
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວ ໂດຍເອີ້ນຊື່ເກົ່າຂອງມຽນມາວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງຈີນ ແລະເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຈີນ ທີ່ຢາກເຫັນພະມ້າກັບຄືນໄປສູ່ເສັ້ນທາງ ທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວພວມເດີນໄປໃນເມື່ອກ່ອນ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກລົບກວນດ້ວຍການກໍ່ລັດຖະປະຫານທີ່ຮຸນແຮງ.”
ທ່ານກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ບາງກອກວ່າ ເຖິງແມ່ນ ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບໃນ “ຄວາມເປັນເອກກະສັນ 5 ຂໍ້” ເມື່ອປີກາຍນີ້ ໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນໂດຍສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫຼືອາຊ່ຽນ ຊຶ່ງຮວມທັງປະເທດມຽນມານຳກໍຕາມ “ມັນບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໄປໃນທາງບວກເລີຍ.”