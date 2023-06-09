ສະຫະລັດບໍ່ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງເລືອກເອົາລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ແຕ່ ຢາກສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດ ຂອງການເປັນພາຄີທີ່ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະ ເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຢ້ຽມຢາມຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຊາອຸດີ ເຈົ້າຊາຍຟາຍຊາລ ບິນ ຟາຮານ ອາລ-ໂຊດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເປັນພາຄີຂອງປະເທດທ່ານ ກັບຈີນ
“ມີທ່າທາງຈະເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ.”
“ສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ເປັນພາຄີທາງເລືອກອັນດັບນຶ່ງ” ສຳລັບບັນດາປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ໃນຂົງເຂດອ່າວເປີເຊຍ ທ່ານບລິງເກັນໄດ້ກ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ ຢູ່ໃນນະຄອນຣິຢາດ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຊາອຸດີ ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ຈີນເປັນຄູ່ການຄ້າຂອງຊາອຸດີທີີ່ໃຫຍ່ສຸດ ປະເທດຂອງທ່ານເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານຄວາມປອດໄພ” ກັບສະຫະລັດ “ທີ່ເລີ້ມໃໝ່ທຸກຢ່າງເກືອບແຕ່ລະວັນ.”
ຄຳຖະແຫລງຂອງທ່ານບລິງເກັນ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ວໍຊິງຕັນແລະປັກກິ່ງ ກຳລັງ ກະກຽມສຳລັບການເດີນທາງໄປຈີນ ຂອງຫົວໜ້າ ນັກການທູດສະຫລັດ. ການເດີນທາງໄດ້ເລື່ອນເວລາ ຈາກເດືອນກຸມພາ ຫລັງຈາກກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ຍິງບາລລູນສືບລັບຈີນຕົກ ທີ່ໄດ້ລອຍເຂົ້າມາໃນທະວີບສະຫະລັດ.