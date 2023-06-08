ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ປັກກິ່ງ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຈະມາເຖິງນີ້, ເຊິ່ງເປັນການຈັດຕາຕະລາງການເດີນທາງທີ່ຖືກຍົກເລີກໃນເດືອນກຸມພາຄືນ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ລວມມີການບິນບາລລູນສອດແນມຂອງ ຈີນ ເໜືອທ້ອງຟ້າ ສະຫະລັດ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍບໍ່ປະສົງອອກຊື່ໄດ້ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ແຜນການທີ່ຖືກປັບປຸງໃໝ່ກັບບັນດານັກຂ່າວແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ເວລາທີ່ແນ່ນອນຂອງການເດີນທາງໄປ ຈີນ ທີ່ຄາດໄວ້ນັ້ນ.
ໜັງສືພິມ Financial Times ໄດ້ລາຍງານວ່າການເດີນທາງອາດເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນນີ້.
ເວລາຖືກຖາມ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ວີແດັ້ນ ພາແທລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມລາຍງານວ່າ ມັນບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃໝ່ຕໍ່ສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບ ການເດີນທາງໄປ ຈີນ ຂອງທ່ານ ບລິງເຄັນ, ແຕ່ວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນຫວັງທີ່ຈະ “ຈັດຕາຕະລາການຢ້ຽມຢາມຄືນໃໝ່ເວລາທີ່ສະພາບການອຳນວຍໃຫ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບວຽກງານ ເອເຊຍຕາເວັນອອກ ທ່ານ ແດນຽລ ໄຄຣເທັນບຣິງ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການອາວຸໂສຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ຈີນ, ທ່ານນາງ ຊາຣາ ເບຣານ, ແມ່ນໄດ້ເດີນທາງໄປ ຈີນ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ສຳລັບສິ່ງທີ່ທ່ານ ພາແທລ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນ “ການປຶກສາຫາລືແບບເປີດເຜີຍ ແລະ ມີໝາກຜົນ” ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີນ.