ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປ ອິສຣາແອລ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ສຳລັບການເຈລະຈາກັບບັນດາຜູ້ນຳ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ສະເໜີຢຸດການຕໍ່ສູ້ໃນ ກາຊາ ແລະ ປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ຖືກຈັບໂດຍກຸ່ມຮາມາສ.
ການປະຊຸມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ, ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ໂຢອາຟ ກາແລ້ນ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ໄອແຊັກ ເຮີຊອກ ໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກທ່ານ ບລິງເຄັນ ກ່າວວ່າພວກຜູ້ນຳກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີນັ້ນ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ, ປະເທດ ກາຕ້າວ່າ, ສະຫະລັດ ໄດ້ສຶກສາການຕອບດັ່ງກ່າວຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ, ແລະ ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ແບ່ງປັນກັບ ອິສຣາແອລ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກໜັກເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນໄປໜ້າ ໂດຍບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຕໍ່ມັນອອກໄປເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈະຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ຕົວປະກັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທຸກຢ່າງທີ່ຈະມາກັບມັນ.”
ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ອະທິບາຍການຕອບດັ່ງກ່າວຈາກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງວ່າ “ເກີນຈິງ” ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າການເຈລະຈາແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່.
ສະຫະລັດ, ອີຈິບ ແລະ ກາຕ້າ ໄດ້ຊ່ວຍຮ່າງຂໍ້ສະເໜີການຢຸດຍິງທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນາຢູ່, ເຊິ່ງຈະລວມມີການຢຸດຕໍ່ສູ້ດົນຫຼາຍອາທິດ ແລະ ປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ຖືກຈັບໂດຍກຸ່ມຮາມາສໃນ ກາຊາ.
ການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາເມື່ອທ້າຍເດືອນພະຈິກແລ້ວນີ້ແມ່ນດົນນຶ່ງອາທິດ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວປະກັນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນຈາກກາຊາ ແລະ ນັກໂທດປາແລັສໄຕນ໌ 240 ຄົນທີ່ຖືກຈັບໂດຍ ອິສຣາແອລ. ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າຕົວປະກັນ 31 ຄົນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ແມ່ນເສຍຊີວິດແລ້ວ.
ໃນໂດຮາ, ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ກັບຜູ້ປົກຄອງຂອງ ກາຕ້າ, ອີເມຍ ເຊກ ຕາມິມ ບິນ ຮາມາດ ອາລ ທານີ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກາຕ້າ ທ່ານ ໂມຮຳເມັດ ບິນ ອັບດຸລຣາມານ ອາລ-ທານີ.
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