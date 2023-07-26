ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນແມ່ນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດທອງກາ ເພື່ອເປີດສະຖານທູດແຫ່ງໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະເຕືອນບັນດາປະເທດ ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ “ໃນການຕົກເປັນເຫຍື່ອ” ຈາກການລົງທຶນຂອງຈີນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການເສີມສ້າງອິດທິພົນຂອງວໍຊິງຕັນຢູ່ໃນທົ່ວຂົງເຂດ ແລະການຕ້ານຢັນອຳນາດທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຂອງປັກກິ່ງ ທ່ານບລິງເກັນເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງນູກູອາໂລຟາ ໃນການບຸກ ດ້ວຍການໃຊ້ສະເໜ່ທາງດ້ານການທູດ.
“ພວກເຮົາເປັນປະເທດປາຊີຟິກ” ແລະ “ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນອະນາຄົດ ຂອງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ” ທ່ານບລິງເກັນກ່າວຕໍ່ປະເທດເຈົ້າພາບຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສະໜັບສະໜຸນໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບເຂົາເຈົ້າ.
“ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືບູລິມະສິດສຳລັບປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນີ້.” ທ່ານກ່າວ ໂດຍຍົກເອົາບັນຫາຕ່າງໆຂຶ້ນມາເວົ້າ ເຊັ່ນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ການພັດທະນາແລະການຫາປາແບບຜິດກົດໝາຍ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ມີລາຍຊື່ທີ່ຍາວຢຽດກ່ຽວກັບໂຄງການຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາພວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແຕ່ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນຂັບດັນໂດຍເພັ່ງເລັງໃສ່ວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ເນັ້ນໜັກ ແມ່ນຫຍັງສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ໃຫ້ກັບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.”
ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານກໍໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປັກກິ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ມີປະລິມານເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນມາພ້ອມກັບເງື່ອນໄຂຜູກໝັດ.