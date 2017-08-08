ລະເບີດລົດບັນທຸກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 30 ຄົນບາດເຈັບ ຢູ່ປາກິສຖານ ໃນແລງ
ວັນຈັນວານນີ້ ໃນເຫດລະເບີດຫຼ້າສຸດ ທີ່ເມືອງ Lahore ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງ
ປະເທດ.
“ລະເບີດໄດ້ຖືກຫ້າງໄວ້ຂ້າງໃນລົດບັນທຸກພວກໝາກໄມ້ທັງຫຼາຍ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ
ຂອງທ່ານ Abdullah Khan Sumbal ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານໃນເມືອງ
Lahore ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານ Sumbal ໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ມີຢ່າງນ້ອຍ 34 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຊຶ່ງສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ຄົນ ທີ່ເດີນຜ່ານແຖວນັ້ນ.”
ເມືອງ Lahore ແມ່ນເປັນເມືອງຫຼວງຂອງແຂວງ Punjab ຊຶ່ງເປັນຖານອຳນາດຂອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນກ່ອນ ທ່ານ Nawaz Sharif. ສານສູງສຸດໄດ້ປົດທ່ານ Sharif
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຍ້ອນປິດບັງຊັບສິນໃນຕ່າງປະເທດ. ເຫດລະເບີດ ໄດ້ແຕກຂຶ້ນໃນເຂດ
ເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ ແລະປັດຈຸບັນນີ້ ກຳລັງມີການແຂ່ງຂັນກັນຢູ່ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຖືກ
ປົດ.
ທ່ານ Sharif ໄດ້ວາງແຜນການທີ່ຈະເດີນທາງ ໄປຍັງເມືອງ Lahore ຈາກນະຄອນ Islamabad ໃນວັນພຸດ ມື້ອື່ນນີ້.
ການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຈາກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຕາລີບານ
ໃນປາກິສຖານ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງນ້ອຍ 25 ຄົນ ໃນເມືອງ Lahore ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ພວກຕຳຫຼວດ.
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