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ເຫດລະເບີດ ທີ່ນະຄອນ Kyiv ສັງຫານ ຜູ້ຊາຍ ຈໍເຈຍ ຄົນນຶ່ງ

ພວກນັກສືບ ກຳລັງເຮັດວຽກ ໃກ້ກັບລົດ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກເຫດລະເບີດ ໃນເຂດໃຈກາງ ນະຄອນຫລວງ Kyiv. (8 ກັນຍາ 2017)

ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ປະຊາຊົນ​ຊາວ​ຈໍ​ເຈຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ໃນ​ເຫດ​ລະ​ເບີດ​ລົດ ທີ່​ນະ
ຄອນຫລວງ Kyiv ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ.

ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ ​ອຸບປະກອນລະ​ເບີດ ​ໄດ້
​ແຕກ​ຂຶ້ນຢູ່ໃນ​ລົດ​ໂຕ​ໂຢຕາ Camry ສີດຳ​ຄັນ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ເລີກ​ການ.

​ທ່ານ Artem Shevchenko ໂຄສົກ​ຂອງ​ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ຢູ​ເຄຣນກ່າວ​ວ່າຜູ້​ເຄາະ​
ຮ້າຍຖືກ​ລະບຸ​ໂຕ ເປັນ​ຄົນສັນຊາດ​ຈໍ​ເຈຍ ແລະ​ ມີ​ຊື່ວ່າ ທ້າວ Timur Makhauni.
ທ່ານ Shevchenko ​ເວົ້າວ່າ ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ້າວ Makhauni ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ສາ
ຫັດ​ໃນ​ເຫດ​ລະ​ເບີດ​ດັ່ງກ່າວ​ແລະ​ກໍ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຮັບ​ການ​ປິ່ນປົວ​ທີ່​ໂຮງພະຍາບານ.

ທ່ານ Shevchenko ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ນອກ​ນັ້ນ​ແລ້ວຍັງ​ມີ​ເດັກນ້ອຍຄົນ​ນຶ່ງ​
ຢູ່​ໃນ​ລົດ​ຄັນ​ດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ​ເວົ້າວ່າ ຊີວິດ​ຂອງ​ເດັກນ້ອຍ​ຄົນ​ນີ້ ບໍ່​ໄດ້​ຕົກ​ຢູ່ໃນ​ອັນຕະ
ລາຍ.

ຕຳຫຼວດກຳລັງ​ສືບສວນ​ເບິ່ງ​ເຫດ​ລະ​ເບີດ​ນີ້ຢູ່. ອົງການ​ຂ່າວ Interfax ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ​
ແຈ້ງວ່າ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເປີດ​ການ​ສືບສວນ​ທາງ​ອາຍາໃນ​ຂໍ້​ຫາ “ວາງ​ແຜນຄາດ​ຕະກຳ​ໂດຍ​
ເຈດ​ຕະນາ ​ໂດຍ​ໃຊ້​ວິທີ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ໄພ​ອັນຕະລາຍ​ຕໍ່​ສາທາລະນະ​ຊົນ.”

ອົງການ​ຂ່າວ Interfax ​ໄດ້​ອ້າງ​ຄຳ​ເວົ້າ ຂອງ​ທ່ານ Shevchenko ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ທ້າວ
Makhauni ​ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີ ໃນ​ໂລກ ​ອາ​ຊະ​ຍາກ​ອນ ​ແລະ​ ມີ​ການ​ພົວພັນ​ຢ່າງ
ໜາ​ແໜ້ນ ກັບ​ກຸ່ມ​ຕ່າງ​ໆ ຂອງ​ຊາວ Chechnya. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ້າວ Makhauni ​
ແມ່ນ​ເປົ້າໝາຍ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີຄັ້ງນີ້.

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