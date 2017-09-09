ເຫດລະເບີດ ທີ່ນະຄອນ Kyiv ສັງຫານ ຜູ້ຊາຍ ຈໍເຈຍ ຄົນນຶ່ງ

ມີລາຍງານວ່າ ປະຊາຊົນຊາວຈໍເຈຍຄົນນຶ່ງ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນເຫດລະເບີດລົດ ທີ່ນະ
ຄອນຫລວງ Kyiv ຂອງຢູເຄຣນ.
ກະຊວງພາຍໃນ ຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ອຸບປະກອນລະເບີດ ໄດ້
ແຕກຂຶ້ນຢູ່ໃນລົດໂຕໂຢຕາ Camry ສີດຳຄັນນຶ່ງ ໃນຊົ່ວໂມງເລີກການ.
ທ່ານ Artem Shevchenko ໂຄສົກຂອງກະຊວງພາຍໃນຢູເຄຣນກ່າວວ່າຜູ້ເຄາະ
ຮ້າຍຖືກລະບຸໂຕ ເປັນຄົນສັນຊາດຈໍເຈຍ ແລະ ມີຊື່ວ່າ ທ້າວ Timur Makhauni.
ທ່ານ Shevchenko ເວົ້າວ່າ ພັນລະຍາຂອງທ້າວ Makhauni ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາ
ຫັດໃນເຫດລະເບີດດັ່ງກ່າວແລະກໍຖືກສົ່ງໄປຮັບການປິ່ນປົວທີ່ໂຮງພະຍາບານ.
ທ່ານ Shevchenko ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ນອກນັ້ນແລ້ວຍັງມີເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງ
ຢູ່ໃນລົດຄັນດັ່ງກ່າວ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ ບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະ
ລາຍ.
ຕຳຫຼວດກຳລັງສືບສວນເບິ່ງເຫດລະເບີດນີ້ຢູ່. ອົງການຂ່າວ Interfax ຂອງຢູເຄຣນ
ແຈ້ງວ່າ ໄດ້ມີການເປີດການສືບສວນທາງອາຍາໃນຂໍ້ຫາ “ວາງແຜນຄາດຕະກຳໂດຍ
ເຈດຕະນາ ໂດຍໃຊ້ວິທີການທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ.”
ອົງການຂ່າວ Interfax ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານ Shevchenko ທີ່ກ່າວວ່າ ທ້າວ
Makhauni ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີ ໃນໂລກ ອາຊະຍາກອນ ແລະ ມີການພົວພັນຢ່າງ
ໜາແໜ້ນ ກັບກຸ່ມຕ່າງໆ ຂອງຊາວ Chechnya. ທ່ານກ່າວວ່າ ທ້າວ Makhauni
ແມ່ນເປົ້າໝາຍໃນການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້.
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