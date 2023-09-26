ສຽງລະເບີດຂະໜາດແຮງໄດ້ສັ່ນສະເທືອນເຂດນາກໍໂນ-ກາຣາບາກຂອງອາເຈີບາຍຈານ ໃນຂະນະທີ່ພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍອາເມເນຍ ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼອອກໄປຈາກເຂດແບ່ງແຍກດິນແດນດັ່ງກ່າວ ລຸນຫຼັງການເຂົ້າຄວບຄຸມ ຂອງກອງທັບອາເຈີບາຍຈານ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ກອງທັບອາເຈີບາຍຈານກ່າວອ້າງວ່າ ຕົນໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມເຂດດັ່ງກ່າວຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນອາທິດແລ້ວ ຫຼັງຈາກຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພວກແບ່ງແຍກດິນແດນມາເປັນເວລາ 3 ທົດສະວັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ນາກໍໂນ-ກາຣາບາກໄດ້ຕົກລົງຍອມວາງອາວຸດແລະເລີ້ມການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການຮວມເອົາເຂດດັ່ງກ່າວເຂົ້າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງອາເຈີບາຍຈານ.
ອາເຈີບາຍຈານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເຄົາລົບຕໍ່ສິດທິຂອງພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍອາເມເນຍແລະເລີ້ມຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆເຂົ້າໄປໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການປິດລ້ອມມາເປັນເວລາ 10 ເດືອນ ແຕ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກແກ້ແຄ້ນຄືນແລະພາກັນມຸ່ງໜ້າໄປຍັງປະເທດອາເມເນຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ເຫດລະເບີດທີ່ສາງເກັບເຊື້ອໄຟ ໃກ້ກັບເມືອງເອກສເຕປານາເກີດ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ.