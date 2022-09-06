ເຫດລະເບີດທີ່ແຕກຂຶ້ນໃກ້ໆສະຖານທູດຣັດເຊຍໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລຂອງອັຟການິສຖານໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນ ຮວມທັງພະນັກງານຂອງສະຖານທູດດັ່ງກ່າວສອງຄົນ.
ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ “ທີ່ບໍ່ຊາບຝ່າຍໄດ້ບີບຄະນວນລະເບີດໃຫ້ແຕກຂຶ້ນ” ເວລານັກການທູດຣັດເຊຍໄດ້ຍ່າງອອກໄປຂ້າງນອກ ເພື່ອປະກາດລາຍຊື່ຂອງຊາວອັຟການິສຖານທີ່ເຂົ້າແຖວຂໍວີຊີ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງສື່ມວນຊົນຣັດເຊຍ ໂດຍອ້າງຊື່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດແລະພວກທີ່ເຫັນເຫດການ.
ສ່ວນຊະຕາກຳຂອງນັກການທູດທ່ານນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮູ້ກັນເທື່ອໃນເວລານີ້.
ທ່ານຄາລິດ ຊາດຣານ ໂຄສົກຂອງຕຳຫຼວດໃນເຂດນະຄອນຫຼວງກາບູລ ກ່າວວ່າ ຜູ້ໂຈມຕີສະຫຼະຊີບດ້ວຍລະເບີດໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຕາລີບານ ກ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວຈະໄປຮອດເປົ້າໝາຍ.
ທ່ານຊາດຣານກ່າວຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ວ່າ “ຜູ້ໂຈມຕີຕັ້ງໃຈທີ່ຈະລະເບີດໂຕລາວເອງຢູ່ໃນທ່າມກາງຝູງຊົນ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ສະກັດກັ້ນລາວໄວ້ ແລະລາວໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າ ກ່ອນທີ່ຈະໄປຮອດເປົ້າໝາຍ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດເຫດລະເບີດ.”
ທ່ານຊາດຣາ ນໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນອັຟການິສຖານ 4 ຄົນ ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ມີອີກຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ສະຖານທູດຣັດເຊຍໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ “ແມ່ນມີການຕິດຕໍ່ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກຳລັງພິເສດອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ພວມທຳການສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຢູ່” ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣັອຟ ແລະຄູ່ຕຳແໜ່ງຈາກຕາຈິກກິສຖານ ທ່ານເຊີໂຣ ຈິດດິນ ມູຣິດດິນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການໂຈມຕີ ທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ກ່ອນຈະເລີ້ມການເຈລະຈາທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູ.
ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງນັບເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ສະຖານທູດໃນນະຄອນຫຼວງອັຟການິສຖານນັບແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດເມື່ອນຶ່ງປີກ່ອນ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຕາລີບານ ອັບດູລ ກາຮາ ບອລຄີ ກ່າວວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄດ້ເລີ້ມທຳການສືບສວນສອບສວນ “ຮອບດ້ານ” ແລະຈະເພີ້ມກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຢູ່ທີ່ສະຖານທູດ.