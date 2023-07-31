ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກເຫດລະເບີດໃນແຂວງຄາຍເບີ ພັກທັນຄວາ (Khyber Pakhtunkhwa) ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 45 ຄົນແລ້ວ.
ເຫດລະເບີດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງຄາ ໃນເຂດຊົນເຜົ່າບາຈົວ (Bajaur) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນຂອງປາກິສຖານ ກັບອັຟການິສຖານ. ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນອາທິດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ມີກອງປະຊຸມພະນັກງານຂອງພັກການເມືອງສາສະຫນາ, ຈາມຽດ ອູເລມາ ອິສລາມ (Jamiat Ulema Islam) ຫລື JUI-F.
ວິດີໂອຂອງກອງປະຊຸມ ໄດ້ຖ່າຍເອົາເຫດການໃນຕອນທີ່ລະເບີດແຕກຂຶ້ນນັ້ນ. ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ມີຄົນນັ່ງຢູ່ກ້ອງຕູບຜ້າໃຫຍ່ຟັງຜູ້ນຶ່ງທີ່ກຳລັງເວົ້າຢູ່ເມື່ອເກີດ ການລະເບີດຂຶ້ນນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຂອງເມືອງ, ທ່ານນາເຊຍ ຄານ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຫຼັກຖານທີ່ເກັບກຳມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຫດລະເບີດແມ່ນເປັນນ້ຳມືຂອງຜູ້ວາງລະເບີດສະຫລະຊີບ.
ໃນການຂຽນລົງທວີດເຕີນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງປາກິສຖານ, ທ່ານ ຣານາ ຊານາອຸລລາ (Rana Sanaullah) ກ່າວວ່າ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ທຳການສືບສວນ ກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວແລ້ວ.
ປາກິສຖານໄດ້ເຫັນວ່າ ມີການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍເພີ່ມຂຶ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມອຳນາດໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2021.
ກຸ່ມເທຣີກ-ອີ-ຕາລີບານປາກິສຖານ (Tehreek-e-Taliban Pakistan) ຫຼື TTP ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ມີອຸດົມການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມຕາລີບານອັຟການິສ ຖານ ໄດ້ເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີສ່ວນໃຫຍ່ເຫຼົ່ານັ້ນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກຸ່ມດັ່ງ ກ່າວໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຫດການນີ້.
ໃນຖະແຫຼງການຕອນນຶ່ງຕໍ່ສື່ມວນຊົນນັ້ນ ການນຳຂັ້ນສູນກາງຂອງ TTP ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມກຸ່ມຕາລີບານປາກິສຖານ ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ກຸ່ມຕາລີບານອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງປາກິສຖານກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ໃຫ້ທີ່ພັກພິງແກ່ການນໍາຂອງ TTP ນັ້ນ ກໍອອກຄໍາປະນາມເຫດການນີ້ຢ່າງໄວວາ.
“ການກະທຳອາຊະຍາກຳດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ແລະບໍ່ສາ ມາດໃຊ້ເປັນເຫດຜົນເພື່ອຢັ້ງຢືນອັນໃດໄດ້ເລີຍ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຊາບີລລາ ມູຈາຮິດ (Zabiullah Mujahid), ໂຄສົກສູນກາງຂອງກຸ່ມຕາລີບານອັຟການິສຖານ ທີ່ກ່າວໃນທວີດເຕີ.
ບັນດາຜູ້ປົກຄອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງອັຟການິສຖານ ປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ມີບ່ອນລີ້ໄພໃຫ້ແກ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍປາກິສຖານເລີຍ.