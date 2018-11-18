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ລະ​ເບີດ​ແຕກ​ໃສ່ພິ​ທີ​ທາງ​ສ​າ​ສ​ໜາ ໃນອິນ​ເດຍ ສັງ​ຫານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 3 ຄົນ

ຝູງ​ຄົນ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ ​ຢູ່​ທາງນອກ ຫຼັງ​ຈາ​ກລະ​ເບີດ​ແຕ​ກ​ຢູ່ບ່ອນ​ສູດ​ມົນ ນິ​ຣັນ​ກາ​ຣີ ບ​າ​ວານ ອີນ​ເດຍ ວັນ​ທີ 18 ພະ​ຈິກ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

AMRITSAR, INDIA — 

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງເໜືອຂອງອິນ​ເດຍ ກ່າວ​ວ່າ ສາມ​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ
​ຊີ​ວິດ ແລ​ະ​ອີກ​ສິບ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ຈາກ​ການ​ໂຈ​ມ​ຕີ​ ໃສ່​ອົງ​ການ​ສາ​ສ​ໜາ​ໃນ​ວັນ​
ອາ​ທິດ​ມື້​ນີ້.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ​ຜູ້​ຊາຍ​ສອງ​ຄົນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຕຶກຢູ່​ເມືອງ​ອາ​ມິ​ຣ​ສ​ຊາ​ຣ ແລະ​
ໄດ້​ແກວ່ງ​ລ​ະ​ເບີດ​ມື ​ໃສ່​ພວກ​ສູດ​ມົນ​ທີ່​ນັບ​ຖື​ນິ​ກາຍ​ນິ​ຣັນ​ກາ​ຣີ.

ອີງ​ຕ​າ​ມ​ໝັງ​ສື​ພິມ​ຮິນ​ດູ​ສ​ຕານ ໄທ​ມ໌ ພວກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ມີ​ປືນ​ຍາວ​ນຶ່ງ​ກະ​ບອກ ແລ​ະ
​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຈີ້​ຢູ່​ໃນ​ຕຶກ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຈາ​ກ​ການ​ໂຈມ​ຕີນີ້ເທື່ອ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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