ແບລັກຟຣາຍເດ ເລີ້ມຕົ້ນ ລະດູຊອບປິ້ງ ສຳລັບ ວັນພັກ ທ້າຍປີ

ວັນສຸກມືດ ຫລືແບລັກ ຟຣາຍເດ ຫລັງຈາກບຸນວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຕາມປະເພນີແລ້ວ
ເປັນມື້ເລີ້ມລະດູຊອບປິ້ງ ຂອງເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະປີໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ທີ່
ໝາຍເຖິງພວກພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຂາຍເຄື່ອງຫຍ່ອຍມີຄວາມຫວັງວ່າຈະໄດ້ກຳໄລ ຈາກການ
“ໃຊ້ຈ່າຍເງິນຢ່າງຫຼວງຫລາຍ ຫລືເປັນໜີ້ສິນ ໄປຫາ "ການຢູ່ໃນຄວາມມືດ” ຫລືໄດ້ເງິນ.
ຮ້ານຄ້າຫລາຍໆແຫ່ງ ພາກັນເປີດແຕ່ເຊົ້າໆໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອອວນເອົາພວກໄປຊື້
ເຄື່ອງດ້ວຍການຕໍ່ລາຄາກັນ. ຮ້ານຄ້າຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ເປີດໃນວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ເພື່ອ
ເລີ້ມລະດູການກ່ອນໝູ່.
ແບລັກ ຟຣາຍເດ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເປັນມື້ຊື້ຂາຍຫລາຍທີ່ສຸດຂອງປີ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ສະຫະພັນຄ້າຂາຍແຫ່ງຊາດ ຄາດຄະເນວ່າ 69 ເປີເຊັນຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ຫລື 164
ລ້ານຄົນ ຈະພາກັນສວຍໂອກາດຊື້ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ໃນລະຫວ່າງທີ່ ຮ້ານຄ້າຫລຸດລາຄາ
ທັງຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າ ແລະຢູ່ໃນອິນເຕີແນັດ.
ການຄົ້ນຄວ້າຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດອາມາຊອນ ເປັນບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນພາ ກັນເລີ້ມ
ຕົ້ນຊື້ສິ່ງຂອງ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນພັກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ນາງແລມ ຫຽນ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ເອພີ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຊື້ຫລາຍເທົ່າທີ່ສາ
ສາມາດຊື້ໄດ້ ຢູ່ບໍລິສັດອາມາຊອນ.”
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່່າ ບໍລິສັດຊື້ຂາຍຍັກໃຫຍ່ອອນລາຍອາມາຊອນ ຄາດວ່າ ຈະດືງ
ດູດເອົາການຂາຍທັງໝົດ ໄດ້ເຄິ່ງນຶ່ງໃນລະຫວ່າງເທດສະການທັງ ສອງນີ້.
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