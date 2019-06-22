ພວກຕຳຫຼວດຮົງກົງ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນຢ່າງແຮງ ຕໍ່ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ພາກັນປິດລ້ອມກອງບັນຊາການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ວ່າ ລະເວັ້ນຈາກການໃຊ້ກຳລັງ ເພື່ອຂັບໄລ່ ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫຼາຍຕົວ. ໃນທາງທີ່ກົງກັນຂ້າມ ກັບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ໃນຮົງກົງເມື່ອສັບປະດາຜ່ານມານີ້.
ພວກປະທ້ວງທີ່ຍຸຕິການການປິດລ້ອມກອງບັນຊາການຂອງພວກຕຳຫຼວດໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້, ໂດຍພາກັນອອກໄປຈາກບໍລິເວນດັ່ງກ່າວຢ່າງສັນຕິຫຼັງຈາກໄດ້ມີການແກວ່ງໄຂ່ ແລະແຕ້ມໃສ່ຝາ ຂອງຕຶກອາຄານດັ່ງກ່າວໃນຄືນຜ່ານມາ.
“ພວກຕຳຫຼວດ ໄດ້ສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມອົດກັ້ນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ພວກປະທ້ວງ ທີ່ຮວມຕົວກັນຢູ່ຂ້າງນອກກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດ ແຕ່ວ່າ ຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ສະແດງອອກໄດ້ກາຍມາເປັນການກະທຳຜິດກົດໝາຍ, ແບບບ້າໆ ແລະ ບໍ່ມີເຫດຜົນ,” ອີງຕາມລາຍງານຂອງຕຳຫຼວດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.
ພວກຕຳຫຼວດຮົງກົງ ແມ່ນໄດ້ຖືກຕຳໜິຕິຕຽນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນການໃຊ້ກຳລັງເມື່ອສັບປະດາຜ່ານມານີ້, ເວລາພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ສີດແກັສນ້ຳຕາ ແລະໄດ້ຍິງລູກປືນຢາງ ໃສ່ພວກປະທ້ວງ. ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ ມີຜູ້ຄົນບາດເຈັບຫຼາຍສິບຄົນ ຈາກທັງສອງຝ່າຍ.
ພວກປະທ້ວງທັງຫຼາຍ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖອນກົດໝາຍສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນທັງໝົດ ແລະໃຫ້ທ່ານນາງ Carrie Lam ຜູ້ນຳຮົງກົງຊຶ່ງເປັນເຂດເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນ ລາອອກ.
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