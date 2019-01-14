ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນໂດເນເຊຍ ກ່າວວ່າ ພວກຊອກຄົ້ນຫາໄດ້ພົບເຫັນຫີບສຽງບັນທຶກ
ການບິນ ຈາກສາຍການບິນໂດຍສານລາຍອອນ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງສູ່ທະເລຈາວາ ໃນເດືອນ
ຕຸລາປີກາຍນີ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານທັງໝົດ ແລະພວກລູກເຮືອ 189 ຄົນເສຍຊີວິດ
ພວກມະນຸດກົບກອງທັບເຮືອ ໄດ້ພົບເຫັນເຄື່ອງອຸບປະກອນດັ່ງກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້
ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກພວກຄົ້ນຫາໄດ້ຮັບສັນຍານທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງຈາກຫີບບັນທຶກດັ່ງ
ກ່າວ ທີ່ໄດ້ຝັງໄວ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂີ້ຕົມກ້ອງທະເລຫຼາຍແມັດ. ທັງສອງກອງທັບເຮືອ ແລະ
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພົນລະເຮືອນ ທີ່ພົວພັນກັບການຊອກຄົ້ນ ແລະໃນຄວາມພະຍາຍາມ
ເກັບກຳນັ້ນກ່າວວ່າ ຊາກສົບຂອງມະນຸດຍັງໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃກ້ໆກັບຫີບບັນທຶກສຽງ.
ການຄົນພົບອັນທີສອງ ຂອງທັງສອງທີ່ຮ້ອງວ່າ “ຫີບດຳ” ອາດໃຫ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ວ່າ
ເປັນຫຍັງເຮືອບິນໂບອິງ 737 MAX 8 ຈຶ່ງຕົກ ຫຼັງຈາກບິນຂຶ້ນພຽງໄລຍະສັ້ນໆຈາກ
ສະໜາມບິນຈາກາຣຕາ ໄປຫາເກາະບັງກາ-ບີລີຕັງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນ. ຫີບບັນທຶກສຽງ
ຂໍ້ມູນການບິນໄດ້ພົບເຫັນຫຼາຍມື້ຫຼັງຈາກເຮືອບິນຕົກ.
ພວກນັກສືບສວນພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະກຳມະການຄວາມປອດໄພເດີນທາງແຫ່ງຊາດ
ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຂັ້ນຕົ້ນ ລາຍງານໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້ ທີ່
ໄດ້ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກບັນທຶກສຽງການບິນ ຂອງລະບົບອັດຕະໂນມັດເຮືອບິນ
ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫົວເຮືອບິນຊັກລົງຊ້ຳແລ້ວຊໍ້າອີກ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກນັກບິນໄດ້ພະຍາ
ຍາມທີ່ສຸດເພື່ອຮັກສາການຄວບຄຸມ. ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ກີດກັ້ນ
ເຮືອບິນຈາກການຕິດຄັດ ຖ້າຫາກບິນສູງເກີນໄປຢູ່ໃນລະບົບໃໝ່ຂອງໂບອິງ ຂອງ
ເຮືອບິນໂດຍສານລຸ້ນເກົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຜິດພາດຈາກເຄື່ອງກວດສອບຢູ່ໃນ
ຮ່າງເຮືອບິນ.
ເຮືອບິນມີບັນຫາຄ້າຍຄືກັນຈາກສາຍການບິນ ຈາກເກາະຕາກອາກາດຂອງບາລີ ໄປ
ຫາຈາກາຕາ ນຶ່ງຄືນກ່ອນເຮືອບິນຕົກທີ່ຮ້າຍແຮງ. ພວກນັກສືບສວນກ່າວວ່າ ເຮືອບີນ
ບໍ່ສົມຄວນບິນໃຫ້ບິນ ແລະສົມຄວນກັກໄວ້ຢູ່ເດິ່ນຫຼັງຈາກຖ້ຽວບິນດັ່ງກ່າວ..
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