ຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ອອກລາຍງານທີ່ສະໜັບສະໜຸນ
ໂດຍທັງສອງພັກການເມືອງ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ແລະ ອຸດສາຫະ
ກຳເອກະຊົນ ປ້ອງກັນເວັບໄຊ້ສື່ສັງຄົມ ຈາກການຖືກໃຊ້ ເພື່ອແຊກແຊງເຂົ້າໃນການ
ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020, ຄືທີ່ມັນຖືກໃຊ້ໃນປີ 2016.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຫຼັງຈາກການສືບສວນສອບ
ສວນຕ່າງປະເທດ ແຊກແຊງເຊົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງດົນກວ່າສອງປີນັ້ນ, ໄດ້ພົບວ່າ ອົງ
ການຄົ້ນຄວ້າອິນເຕີແນັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍວັງ ເຄຣັມລິນ “ໄດ້ພະຍາຍາມ
ແຊກແຊງ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016 ດ້ວຍການທຳລາຍໂອກາດ
ທີ່ຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ ຂອງທ່ານນາງ ຮິລແລຣີ ຄລິນຕັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ
ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຕາມການຊີ້ນຳຂອງວັງ ເຄຣັມລິນ.”
ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຫຼັກຖານທີ່ຖືກພົບເຫັນໂດຍປະຊາຄົມສືບລັບ
ສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ເຊິ່ງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກ
ເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງ ຮິລແລຣີ ຄລິນຕັນ.
ລາຍງານນັ້ນຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ການແຊກແຊງແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນການເລືອກ
ຕັ້ງປີ 2020 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກ.
ກຸ່ມຂອງສະມາຊິກສະພາສູງຈາກສອງພັກການເມືອງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກະກຽມລາຍງານນັ້ນໄດ້
ແນະນຳໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍປະຕິບັດການພິເສດລະຫວ່າງກະ
ຊວງ ເພື່ອຕິດຕາມສື່ສັງຄົມສຳລັບສັນຍານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງຂອງຕ່າງ
ປະເທດໃນປີໜ້າ.
ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການໄດ້ກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານກາງ, ກຸ່ມສັງຄົມພົນ
ລະເຮືອນ, ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ລວມທັງບໍລິສັດສື່ສັງຄົມ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີຕ່າງໆ,
ເອົາບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການຍັບຢັ້ງ ແລະ ປ້ອງກັນການປະຕິບັດການແຊກແຊງຂອງ
ຕ່າງປະເທດທີ່ແນເປົ້າໃສ່ ສະຫະລັດ.”
ລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ນັກແຊກແຊງ ຣັດເຊຍ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ຊາວອາເມຣິກັນ
ຜິວດຳ ຫຼາຍກວ່າກຸ່ມອື່ນໆໃນການໂຄສະນາຫາສຽງປີ 2016 ເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມ
ເຄັ່ງຕຶງພາຍໃນປະເທດ ແລະເພີ່ມຄວາມຄາດຫວັງໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ.
ການກະກຽມຂອງລາຍງານທີ່ວ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ການໃຊ້ສື່ສັງຄົມຂອງ ຣັດເຊຍ”
ໄດ້ນຳໜ້າໂດຍປະທານຄະນະກຳມະການ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ໂຣເບີດ ເບີ
ແລະ ຮອງປະທານ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ມາກ ວອຣເນີ.