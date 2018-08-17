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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອະດີດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ຕິຕຽນ ປ. ທຣໍາ ໃນເລື້ອງຖອນ ການອະນຸມັດ ດ້ານຄວາມ ປອດໄພ

ນາຍພົນກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ທ່ານວິລລຽມ ແມັກເຣເວິນ ຜູ້ບັນຊາການ ການປະຕິບັດງານພິເສດ ຂອງສະຫະລັດ ລາຍງານຢູ່ລັດຖະສະພາ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ວັນທີ 5 ມີນາ 2013.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນດາ​ອະດີດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບລັບ​ຂັ້ນ​ສູງ​ສິບ​ສອງ​ຄົນ ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼ​ງການສະບັບ ນຶ່ງ
​ທີ່ພວກທ່ານ​ເອີ້ນ​ວ່າ “ການອອກຄໍາເຫັນ ແລະການກະທໍາແບບບໍ່ຄາດຄິດ ໄວ້​ກ່ອນ
ຂອງທໍານຽບຂາວ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຖອນ​ການ​ອະນຸມັດ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພຂອງທ່ານ
ຈອນ ​ເບຣນ​ແນນ.”

ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ດັ່ງກ່າວ​ເປັ​ນການ​ຕອບໂຕ້ຕໍ່​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງປະທານາທິບໍດີ ​ດໍ​ໂນ​ລ
ທຣໍາ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ທີ່ໄດ້ຖອນການ​ອະນຸມັດ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຂອງ​ທ່ານ​ເບຣນ
​ແນນ ອະດີດຫົວໜ້າ​ອົງການ​ສືບ​ລັບ ຫຼື CIA.

ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ທີ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການກະທໍາຂອງປະ
ທານາທິບໍດີ​ກ່ຽວກັບ​ທ່ານ​ຈອນ ເບຣນ​ແນນ ​ແລະການນາບ​ຂູ່ວ່າຈະ ກະທໍາ​ການຄ້າຍ
ຄືກັນ​ນີ້ ຕໍ່​ບັນດາ​ອະດີດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນໆ ແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ຫຍັງ​ກັບ​ວ່າ​ໃຜ​ສົມ​ຄວນ
​ແລະ​ບໍ່ສົມຄວນມີການອະນຸມັດ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ​ມັນແມ່ນທຸກ​ສິ່ງ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ
ຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະກົດ​ດັນ​ເສລີພາບໃນ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ". ຖະ​ແຫຼ​ງການນີ້
​ເຊັນໂດຍ​ອະດີດອະດີດຜູ້ ອໍານວຍການ ອົງການການສືບລັບ CIA 6 ຄົນ, ​ອະດີດ​ຮອງ
​ອະດີດຜູ້ ອໍານວຍການ ອົງການການສືບລັບ CIA 5 ຄົນ, ​ແລະ​ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການ
ອົງການສືບ ລັບແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ​ຄົນ​ນຶ່ງ.

ຖະ​ແຫຼ​ງການນີ້ຍັງ​ກ່າວ​ເພີ້​ມອີກ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຫັນ​ມາ​ກ່ອນວ່າ ມີການໃຊ້ການ
ໃຫ້ ຫຼື​ຖອນ​ການ​ອະນຸມັດ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ເພື່ອເປັນ​ເຄື່ອງມື​ດ້ານການ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​
ປະຕິບັດ​ຢູ່​ໃນ​ກໍລະນີ​ດັ່ງກ່າວນີ້. ນອ​ກ​ເໜືອ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ ການ​ປະຕິບັດ ​ດັ່ງກ່າວມັນ
ຍັງ​ເປັນການສົ່ງ​ສັນຍານເຕືອນຢ່າງຈະແຈ້ງ​ຕໍ່​ອະດີດ ​ແລ​ະພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນປັດຈຸບັນ.”

ຢູ່​ດ້ານ​ອື່ນໆນັ້ນ ອະດີດ​ນາຍ​ພົນ​ທະຫານເຮືອ​ສະຫະລັດ ​ທີ່​ໄດ້​ນຳພາ​ການ​ປະຕິບັດ
​ງານ​ສັງຫານທ້າວ​ໂອຊາ​ມາ ບິນ ລາເດິ ຜູ້ນຳຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ​ໄດ້​ທ້າ​ທາຍ​ປະ
ທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ໂດຍບອກ​ໃຫ້​ຖອນການອະນຸມັດ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພຂອງ​ທ່ານ
ອີກດ້ວຍ.

ຢູ່ໃນໜັງ​ສື​ເປີ​ດຊອງທີ່ຂຽນ​ເຖິງ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ໃນ​ໜັງ​ສື​ພິມ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນໂພ​ຕສ໌
ນັ້ນທ່ານນາຍພົນວິລລຽມ ​ແມັກ​ເຣ​ເວິນທີ່ອອກກິນເບ້ຍບໍານານແລ້ວ ​ໄດ້​ຂຽນ​ວ່າ ທ່ານຈະຖືວ່າການຖືກຖອນເຊັ່ນນັ້ນ “​ເປັນ​ກຽດ​ອັນ​ສູງສົ່ງ.”

John Brennan Accuses Trump of Trying to Silence Those Who Challenge Him
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John Brennan Accuses Trump of Trying to Silence Those Who Challenge Him

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​ທ່ານ​ແມັກ​ເຣ​ເວິນຂຽນ​ວ່າ “ໂດຍຜ່ານການກະທໍາ​ຂອງທ່ານ ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດໃຫ້​ພວກ
​ເຮົາ​ອັບອາຍຂາຍໜ້າ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ລູກຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ອັບອາຍ​ຂາຍໜ້າ ຢູ່ໃນ​ເວ​
ທີ​ໂລກ ​ແລະ​ຂີ້ຮ້າຍກວ່າໝູ່​ທີ່​ສຸດ ກໍຄື​ແບ່ງ​ແຍກ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ນາມຢູ່​ປະ​ເທດດຽວກັນ.”

ນາຍ​ພົນ​ບໍານານທ່ານນີ້ ເອີ້ນ​ທ່ານເບຣນ​ແນນ​ວ່າ “​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້ຊາດ ຮັບໃຊ້ປະຊາ
ຊົນ​ທີ່​ດີ​ທີ່ສຸດ​ຄົນ​ນຶ່ງຂອງທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຄີຍເຫັນມາ.”

ທ່ານທຣໍາ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດໃຫ້ຄໍາເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບຄໍາ​ອະທິບາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທຳນຽບຂາວກ່ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງ​ທ່ານຈຶ່ງ​ໄດ້​ປະຕິບັດເຊັ່ນນັ້ນຕໍ່​ທ່ານ

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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