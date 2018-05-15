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​​​​​​​​​ມຸນນິທິມະຫາ​ເສດຖີ​ພັນລ້ານ ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ຮັງ​ກາຣີ ຍ້າຍ​ຫ້ອງການ​ໄປຈາກນະຄອນ​ບູດາ​​ແປສທ໌​

ປ້າຍໂຄສະນາ ຂອງລັດຖະບານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ shows ໂຊ​ໂຣສ (George Soros) (ກາງ) ແລະພວກຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານ ໃນນະຄອນ​ບູດາ​​ແປສທ໌, ຮັງກາຣີ, 20 ກຸມພາ 2018.

​ມູນນິທິຂອງ​ມະຫາ​ເສດຖີ​ພັນລ້ານຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ຮັງ​ກາຣີ ທ່ານ ຈອຈ ​ໂຊ​ໂຣສ
​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້​ກ່າວວ່າ ​ຕົນ​ໄດ້​ປິດ​ຫ້ອງການ​ໃນນະຄອນ​ບູດາແປສທ໌​ ລົງ
​ແລະ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຕ່າງໆ ​ໄປ​ຍັງ​ນະຄອນ​ເບີ​ລີ​ນ ປະເທດເຢຍຣະມັນ ​
ໃນ​ການ​ຮັບມື ຕໍ່​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “ການ​ສືບ​ຕໍ່​ກົດ​ດັນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ແລະ​ສະພາບ​ການ
​ທາງ​ກົດໝາຍ​ໃນ​ຮັງ​ກາຣີນັ້ນ.”

ມູນ​ນິທິ ສັງຄົມ​ເປີດ​ກວ້າງ ຫຼື Open Society Foundation ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​
ສະບັບ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ເນັ້ນ​ເຖິງ​ການ​ຈຳກັດ​ຮັດ​ແຄບ​ຂອງ​ອົງການ​ທີ່​ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດຖະບານ
ທີ່​ຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ເປັນ​ກົດໝາຍຊຸດ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ເປັນ​ບູລິມະສິດ ສຳລັບ​ລັດ​ຖະບານ​ຮັງກາຣີ.

ລັດຖະບານ​ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ​ວິດ​ເຕີ ​ອໍຣ໌​ບານ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ສະ​ນັບ​ສະ​ໜຸນ
ກົດໝາຍ ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “ຢຸດ​ທ່ານ​ໂຊ​ໂຣສ” ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ເກັບ​ພາສີ ​ແລະ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ອົງ
ການ​ທີ່​ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດຖະບານ ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ຊາວ​ອົບ​ພະຍົບນັ້ນ. ລັດຖະບານ ​ໄດ້​ກ່າວ
​ອ້າງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ​ທ່ານ ​ອໍຣ໌ບານ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ
ທ່ານໂຊ​ໂຣສ ​ວ່າ ​ໄດ້​ປະກອບ​ການ ບ່ອນ​ທຳລາຍ ໜ້າຕາສົງ​ຄົມ​ຢູ​ໂຣບ ​ໂດຍ​ການ​ນຳ
​ເອົາ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບຈຳນວນ​ຫຼວງຫຼາຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທະວີບດັ່ງກ່າວ.

“ລັດຖະບານ​ຮັງ​ກາ​ຣີ ​ໄດ້​ໃສ່ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ ​ແລະ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ທີ່​ຜິດໆ ຂອງ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​
ພວກ​ເຮົາ​ແລະ​ກົດ​ດັນ​ສັງຄົມ​ພົນລະ​ເຮືອນ ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດທາງ​ການ​ເມື​ອງ,
ນຳ​ໃຊ້ອຸບາຍ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ ​ໃນ​ປະຫວັດສາດ​ຂອງ​ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ. ຊຶ່ງ​ທ່ານ
ພາ​ທຣິກ ກາສປາຣ໌ດປະທານມູນ​ນິທິ ສັງຄົມ​ເປີດ​ກວ້າງ ​ໄດ້​ກ່າວໄວ້.”

ສັງຄົມ​ເປີດ​ກວ້າງ ​ໄດ້​ປະຕິຍານ​ວ່າ ຕົນຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ສະໜັບສະ​ໜຸນ​ກຸ່ມ​ສັງຄົມ​ພົນລະ
​ເຮືອນ​ໃນ​ຮັງ​ກາຣີ ຊຶ່ງ​ຮວມ​ເຖິງ ດ້ານ​ສິນ​ລະ​ປະ, ​ເສລີພາບ​ດ້ານ​ສື່, ຄວາມ​ໂປ່​ງ​ໃສ,
ການ​ສຶກສາ ​ແລະ​ການ​ສາທາລະນະ​ສຸກ ນຳ.

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