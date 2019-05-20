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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເສດ​ຖີ​ພັນ​ລ້ານ ສັນ​ຍາ​ວ່າ ຈະ​ຈ່າຍ​ໜີ​້ສິນນັກ​ສຶກ​ສາ ໃຫ້ພວກ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່ຫາກໍຈົບ​ໃໝ່ໆ ຈາກມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ມໍ​ຮາວ​ສ໌

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ຮຽນ​ຈົ​ບ​ໃໝ່ຖ່າຍ​ຮູບ​ຢູ່​ພິ​ທີ​ຮັບ​ໃບ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ມໍ​ຮາວ​ສ໌, ນະ​ຄອນ ແອັດ​ແລນ​ຕ້າ, ລັດ ຈໍ​ເຈຍ. 19 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2013.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ກຳ​ລັງຮຽນ​ຈົບ​ເກືອບ 400 ຄົນ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ມໍ​ຮາວ​ສ໌
(Morehouse College) ໃນນະຄອນ ແອັດແລນຕ້າ, ລັດ ຈໍເຈຍ ທາງພາກໃຕ້ຂອງ
ສະຫະລັດ, ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນການຮຽນຈົບຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດໃນວັນອາທິດວານນີ້.

ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ພັນ​ລ້ານດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ ແລະ ເສດ​ຖີ​ຜູ້​ໃຈ​ບຸນ ທ່ານ ໂຣ​ເບີດ ສ​ມິ​ທ໌ ໄດ້
ບອກພວກນັກສຶກສາດັ່ງກ່າວນັ້ນວ່າ ທ່ານຈະຈ່າຍໜີ້ໃຫ້ນັກສຶກສາຂອງນັກຮຽກໝົດ
ຫ້ອງນັ້ນ.

ທ່ານ ສ​ມິ​ທ໌, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຂຶ້ນກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຮັບ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຂອງ​ປີນີ້, ເປັນຜູ້ກໍ່​ຕັ້ງ ແລະ ເປັນ​
ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ Vista Equity Partners, ເປັນບໍລິສັດເງິນທຶນເອກະຊົນ
ທີ່ລົງທຶນໃນບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຮັດວຽກໃນດ້ານ ຊອຟແວ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີ.

ທ່ານ ສ​ມິ​ທ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ຜູ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ຊາຍ​ທັງ​ໝົດ, ທີ່ຕາມ​ປະ​ຫວັດ​
ສາດແລ້ວ ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລຄົນຜິວດຳນັ້ນວ່າ “ໃນຖານະເປັນຄົນລຸ້ນທີ່ແປດ
ຂອງຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດນີ້, ພວກເຮົາຈະເອົານໍ້າມັນໃສ່ໃຫ້
ລົດເມຂອງພວກເຈົ້າໜ້ອຍນຶ່ງ. ນີ້ແມ່ນຫ້ອງຮຽນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ປີ 2019. ແລະ
ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ຂໍມາ ເພື່ອລົບລ້າງໜີ້ສິນກູ້ຢືມນັກສຶກ
ສາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”

ທຳ​ອິດ, ພວກ​ນັກ​ສຶກ​ສາ ແລະ ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ປາ​ກົດ​ວ່າຈະ​ຕົກ​ໃຈ,
ແຕ່ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມໜັກແໜ້ນຂອງຂ່າວນັ້ນແລ້ວ, ພວກນັກສຶກສາທີ່
ຈົບໃໝ່ ແລະ ຄະນະວິຊາການຂອງເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ລູກຂຶ້ນ ແລະ ຮ້ອງໂຮດີໃຈ.

ທ່ານ ສ​ມິ​ທ໌ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ຂວັນ​ມູນ​ຄ່າ ໜຶ່ງ​ລ້ານ​ຫ້າ​ແສນ​ໂດ​ລາ ຕໍ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​
ກ່ອນພິທີມອບໃບປະກາດແລ້ວ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະລົບລ້າງໜີ້ສິນນັກສຶກສາສຳລັບ
ຫ້ອງຮຽນປີ 2019 ນັ້ນ ຄາດວ່າຈະມີມູນຄ່າປະມານ 40 ລ້ານໂດລາ.

ໃນ​ການ​ຕອບ​ແທນ​ສຳ​ລັບ​ຂອງ​ຂວັນ​ທີ່​ໃຈ​ກວ້າງ​ນັ້ນ, ທ່ານ ສ​ມິ​ທ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​
ຄາດວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮັບຈະມີ “ຄວາມເມດຕາກະລຸນາຕໍ່ຄົນຜູ້ອື່ນ.”

ປະ​ທານ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ມໍ​ຮາວ​ສ໌ ທ່ານ ເດ​ວິ​ດ ທັອມ​ມັ​ສ ກ່າວ​ວ່າ “ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​
ຂ້າພະເຈົ້າຫຼາຍຄົນ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະເປັນນາຍຄູ, ຕົວຢ່າງ, ແຕ່ການຈົບໄປດ້ວຍ
ໜີ້ສິນນັກສຶກສາຈຳນວນມາກມາຍ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ສາ
ມາດເປັນໄປໄດ້. ໃນປະການໃດປະການນຶ່ງ, ມັນກໍຈະເປັນຂອງຂວັນທີ່ເປັນການປົດ
ປ່ອຍ ສຳລັບຜູ້ຊາຍໜຸ່ມພວກນີ້ ທີ່”ຫາກໍໄດ້ເປີດທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າອອກມາ.

ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ມໍ​ຮາວ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ວ່າ ມັນ​ແມ່ນ​ຂອງ​ຂັວນ​ຄັ້ງ​ດຽວ​ທີ່​ໃຫຍ່
ທີ່ສຸດ ສຳລັບໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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