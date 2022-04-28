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ວັນພະຫັດ, 28 ເມສາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອຊ່ວຍ ໄຕ້ຫວັນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຖານະຜູ້ສັງເກດການຄືນ ໃນອົງການ WHO ຜ່ານສະພາຕ່ຳແລ້ວ

ປະຊາຊົນຜູ້ນຶ່ງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ເພື່ອປ້ອງກັນກັນແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນ ໄຕ້ຫວັນ, ເມື່ອວັນທີ 26 ເມສາ 2022.

ສະພາຕໍ່າຂອງສະຫະລັດ ໄດ້​ລົງມະ​ຕິ​ຢ່າງ​ເປັນເອກະສັນກັນຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະ​ຫະ​ລັດສະເໜີແຜນການເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໄຕ້ຫວັນ ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບຖານະຜູ້ສັງເກດການ​ຄືນ ຢູ່​ທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກ, ໂດຍພະຍາຍາມ​ຫາ​ທາງ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອປະເທດເກາະແຫ່ງນີ້ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນຈາກ ຈີນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້.

ສະພາຕໍ່າ ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍດ້ວຍຄະ​ແນນສຽງ 425 ຕໍ່ 0, ກໍາລັງສົ່ງໄປຫາທໍານຽບຂາວ ເນື່ອງຈາກຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານສະພາສູງແລ້ວ ເມື່ອເດືອນສິງຫາໃນປີກາຍນີ້. ຜູ້ຊ່ວຍຢູ່ໃນສະພາສູງກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າ ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຈະລົງນາມໃນມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້​ກາຍເປັນກົດໝາຍ.

ໄຕ້ຫວັນ ຖືກຂັດຂວາງຈາກອົງການລະດັບໂລກ ເປັນສ່ວນຫຼາຍ ເຊັ່ນວ່າ ອົງ ການອະນາໄມໂລກ ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານສຸກເສີນ ທາງດ້ານສຸຂະພາບແຫ່ງອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ, ໂດຍການຄັດຄ້ານຂອງຈີນທີ່ພວກເຂົາຖືວ່າ ປະເທດເກາະແຫ່ງນີ້ ເປັນແຂວງນຶ່ງຂອງຕົນ ບໍ່ແມ່ນ​ເປັນປະເທດນຶ່ງຕ່າງຫາກ.

ມາດຕະການນີ້ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະ ລັດ ກໍານົດຍຸດທະສາດເພື່ອຮັບຮອງເອົາຖານະຜູ້ສັງເກດການ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເຊິ່ງອົງ​ການຕັດສິນໃຈ​ສຳ​ລັບ​ອົງການອະນາໄມໂລກ. ໄຕ້ຫວັນໄດ້ຖືກຖອດຈາກຖານະດັ່ງກ່າວໃນປີ 2017.

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