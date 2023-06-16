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ທ່ານ ບິ​ລ ເກດ​ສ໌ ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນ​ຜິງ

  • ວີໂອເອ
ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ໄມ​ໂຄ​ຣ​ຊອ​ຟ ທ່ານ ບິ​ລ ເກ​ດ​ສ໌, 15 ກຸ​ມ​ພາ 2023.

ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ໄມ​ໂຄ​ຣ​ຊອ​ຟ ແລະ ເສດ​ຖີ​ໃຈ​ບຸນ ທ່ານ ບິ​ລ ເກດ​ສ໌ ແມ່ນ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນ​ຜິງ ໃນ​ວັນ​ສຸກນີ້, ອີງ​ຕາມ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ລັດ​ຖະ​ບານ CCTV.

ການ​ປະ​ກາດ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ພົບ​ປະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນຫຼັງ​ຈາກ​ມູນ​ນິ​ທິ ບິ​ລ ແລະ ເມ​ລິນ​ດາ ເກດ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ​ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ​ລິ​ຈາກ 50 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ໃຫ້​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ຢາ​ເພື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໂລກ​ຂອງ ຈີນ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຢາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ທ່ານ ເກ​ດ​ສ໌, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ລວຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ, ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປຈີນ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ ສຳ​ລັບສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໂລກ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ມູນ​ນິ​ທິ​ການ​ກຸ​ສົນ​ຂອງ​ທ່ານ.

ທ່ານ ເກດ​ສ໌ ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ “ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຄື​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ປ່ຽນ​ແປງ, ຄວາມບໍ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ບໍ່​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ອາ​ຫານ ​ແມ່ນຕ້ອງ​ການ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ໃໝ່. ຈາກ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢາ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ມາ​ເລ​ເຣຍ ຫາ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ, ຈີນ ມີ​ປະ​ສົບ​ການຫຼາຍ​ໃນ​ສິ່ງ​ນັ້ນ. ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຊະ​ນິດ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ຄົນ​ຫຼາຍກວ່າ​ເກົ່າໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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