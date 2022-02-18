ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

site logo
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ທ່ານບີລ ເກດ ສະແດງຄວາມຍິນດີ ທີ່ກໍລະນີຂອງໂປລິໂອເປັນ ‘ສູນ’ ຢູ່ໃນປາກິສຖານ

ທ່ານ ບີລ ເກດ (ຊ້າຍ), ແລະ ທ່ານຟາຍຊາລ ຊູລຕານ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຊ່ວຍພິເສດທາງການແພດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ, ຈັດງານຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ ໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ 2022. (Photo courtesy Bill & Melinda Gates Foundation)

ປະທານຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຮ່ວມ ໄມໂຄຣຊອຟ ທີ່ກາຍມາເປັນຄົນໃຈບຸນ, ທ່ານບີລ ເກດ ໄດ້ພົບກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ໃນມື້ວັນພະຫັດວານນີ້ຢູ່ປະເທດປາກິສຖານ ເພື່ອຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ໃນການ ດໍາເນີນງານຕໍ່ຕ້ານໂຣກໂປລິໂອ.

ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນັ້ນ ທ່ານເກດຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຈະຕ້ອງຄວບຄຸມການແຜ່ເຊື້ອຂອງໄວຣັສໃນອັຟການິສຖານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນ ແລະຮັກສາຄວາມກ້າວ​ໜ້າໃນທົ່ວໂລກ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ມານັ້ນ.

ປາກິສຖານ ແລະອັຟການິສຖານ ເປັນພຽງສອງປະເທດ ທີ່ຍັງມີໄວຣັສໂປລິໂອຮ້າຍແຮງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເປັນອໍາມະພາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າປາກິສຖານຈະບໍ່ມີລາຍງານການຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນປາກິສຖານ ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງປີແລ້ວກໍຕາມ.

ທ່ານເກດ ກ່າວກັບນັກຂ່າວຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ ໃນເວລາສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມວ່າ ປະເທດຕ່າງໆໃນເອເຊຍໃຕ້ ເຊິ່ງໂຣກນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຊາວປາກິສຖານເປັນເປ້ຍລ່ອຍປະມານ 20,000 ຄົນຕໍ່ປີ ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 1990, ມີໂອກາດລຶບລ້າງໂຣກໂປລິໂອດັ່ງກ່າວ.

ປະທານຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຮ່ວມ ໄມໂຄຣຊອຟ ທີ່ກາຍມາເປັນຄົນໃຈບຸນ ທ່ານບີລ ເກດ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຮີລອາລ-ເອ-ປາກິສຖານ, ເຊິ່ງເປັນລາງວັນພົນລະເຮືອນສູງສຸດອັນດັບສອງ ຈາກປະທານາທິບໍດີປາກິສຖານ ທ່ານອາຮິຟ ອອອາລວີ (Arif Alvi), ໃນນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ, ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2022.
ປະທານຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຮ່ວມ ໄມໂຄຣຊອຟ ທີ່ກາຍມາເປັນຄົນໃຈບຸນ ທ່ານບີລ ເກດ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຮີລອາລ-ເອ-ປາກິສຖານ, ເຊິ່ງເປັນລາງວັນພົນລະເຮືອນສູງສຸດອັນດັບສອງ ຈາກປະທານາທິບໍດີປາກິສຖານ ທ່ານອາຮິຟ ອອອາລວີ (Arif Alvi), ໃນນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ, ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2022.

ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແລ້ວເທື່ອ, ແຕ່ແນ່ນອນວ່າ ພວກເຮົາຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ພວກເຮົາເຄີຍປະສົບມາ. ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍມີປີໃດທີ່ບໍ່ມີກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ເລີຍ.”

ແຕ່ທ່ານເກດໄດ້ເຕືອນວ່າ ໂຣກໂປລິໂອໄດ້ຖືກກວດພົບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ໃນຕົວຢ່າງຂອງນໍ້າເປື້ອນ ຢູ່ໃນແຂວງຄາຍເບີ ປັກ​ຕຸງຄວາ (Khyber Pakhtunkhwa), ເຊິ່ງມີຊາຍແດນຕິດກັບອັຟການິສຖານ ໂດຍເນັ້ນຢໍ້າວ່າ ປາກິສຖານ ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັກສາແຮງກະຕຸ້ນ ແລະການເຝົ້າລະວັງ.

“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານຢູ່ໃນປາກິສຖານໃນຊ່ວງຂອງປີ 2022 ນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມພ້ອມໃນການ​ລຶບລ້າງໂຣກໂປລິໂປໃຫ້ໝົດໄປ,” ທ່ານເກດກ່າວ ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ ກັບທ່ານຟາຍຊາລ ຊຸລຕານ (Faisal Sultan), ຜູ້ຊ່ວຍພິເສດຂອງທ່ານ ຄານ ທາງພາລະກິດດ້ານການແພດ.

ທ່ານເກດ ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງມູນນິທິ ບີລ ແລະ ເມີລິນດາ ເກດ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມຄິິດລິເລີ້ມໃນການ​ລຶບລ້າງໂຣກໂປລິໂອ ໃນທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງເປັນໂຄງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະອົງການສາກົນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG