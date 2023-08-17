ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງທ່ານນາງ ຈິລ ໄບເດັນ ມີແຜນທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມເກາະ ມາວີ ໃນວັນຈັນໜ້າເພື່ອໄປສັງເກດການດ້ວຍຕົນເອງຢູ່ສະຖານທີ່ໆຖືກທຳລາຍ ຫຼັງຈາກໄຟໄໝ້ປ່າ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 106 ຄົນເສຍຊີວິດໃນເກາະດັ່ງກ່າວຂອງລັດ ຮາວາຍ, ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດເມື່ອວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ພັນລະຍາ ມີແຜນທີ່ຈະພົບປະກັບບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄຟປ່າທີ່ທຳລາຍລ້າງຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງ ສະຫະລັດ ໃນຮອບດົນກວ່າ 100 ປີ, ອີງຕາມທຳນຽບຂາວ, ພ້ອມກັບຜູ້ຕອບສະໜອງເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ, ລັດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະດຽວກັນເພື່ອບໍ່ເປັນການກີດກັນຄວາມພະຍາຍາມກອບກູ້ຊາກສົບຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍເພີ່ມເຕີມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໄປ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາມີທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ.”
ຊາກສົບສ່ວນຫຼາຍທີ່ຖືກພົບເຫັນໃນຊາກຫັກພັງຢູ່ເກາະທີ່ຕັ້ງຢູ່ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກນັ້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້. ຮອຍນິ້ວມືແມ່ນຍາກທີ່ຈະພົບເຫັນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ 41 ຄົນທີ່ມີສະມາຊິກຄອບຄົວຫາຍສາບສຸດແມ່ນໄດ້ເອົາຕົວຢ່າງທາງກຳມະພັນ ຫຼື DNA ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກໍລະນີທີ່ສົບຂອງຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກພົບເຫັນ.
ໄຟປ່າ, ເຊິ່ງໃນຈຸດນຶ່ງໄດ້ແຜ່ລາມໄປຫຼາຍກວ່ານຶ່ງກິໂລແມັດໃນທຸກໆນາທີ, ໄດ້ທຳລາຍເມືອງ ລາໄຮນາ ທັງໝົດ, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ.