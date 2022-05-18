ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານວານ ນີ້ວ່າ ການຍິງສັງຫານໝູ່ ໃນທ້າຍອາ ທິດແລ້ວນີ້ ຢູ່ທີ່ເມືອງບັບຟາໂລ, ລັດນິວ ຢອກ ທີ່ມືປືນໄວໜຸ່ມຄົນນຶ່ງຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສັງຫານຄົນຜິວດຳ 10 ຄົນ ທີ່ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ່ງນຶ່ງໃນການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງເຊື້ອຊາດນັ້ນ ເປັນ “ການ ກໍ່ການຮ້າຍພາຍໃນປະເທດ” ທີ່ໄດ້ຮັບການແຮງກະຕຸ້ນຈາກ “ແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ຊາວຜິວຂາວດີເລີດ… ທີ່ໄຫລຜ່ານທົ່ວອົງການການເມືອງ ຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານໄບເດັນ ແລະສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ, ທ່ານນາງຈີລ ໄບເດັນ ໄດ້ພົບປະແບບ ສ່ວນຕົວ ກັບຍາດພີ່ນ້ອງ ຂອງຜູ້ ເສຍຊີວິດ ແລະອີກ 3 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຢູ່ທີ່ຕະຫຼາດ Tops Friendly Market ກ່ອນທີ່ທ່ານ ຈະບອກໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນຮູ້ຊື່ ຂອງແຕ່ລະຄົນແບບສັ້ນໆ ຜ່ານທາງໂທລະ ພາບຈາກເມືອງທີ່ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເວົ້າວ່າ, “ຄວາມດີເລີດຂອງຄົນຂາວແມ່ນຢາພິດ” ທີ່ບໍ່ມີ “ບ່ອນຢູ່ ໃນອາເມຣິກາ. ບໍ່ມີເລີຍ."
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຄວາມກຽດຊັງ ແລະຄວາມຢ້ານກົວ ແມ່ນໄດ້ຮັບອອກຊີເຈນ ຫຼາຍເກີນໄປ" ໃນສະຫະລັດ ແລະ ປະຕິຍານວ່າ "ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຈະບໍ່ຊະນະ. ຄວາມກຽດຊັງ ຈະບໍ່ມີວັນຊະນະ.”
ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດໃນຜ່ານມາ ທ່ານໄບເດັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາຮັບຮອງເອົານິຕິກຳ ທີ່ຖືກປະຕິເສດມາ ເປັນເວລາຫລາຍປີ "ວ່າໃຫ້ເອົາອາວຸດທີ່ໃຊ້ໃນໂຈມຕີອອກຈາກຖະຫນົນຂອງພວກເຮົາໄປ." ລັດຖະທຳມະນູນສະຫະລັດໄດ້ກຳນົດສິດຄອບຄອງປືນໂດຍບຸກຄົນ ແລະຜູ້ສະໜັບສະໜູນການຄວບຄຸມປືນບໍ່ສາມາດຊະນະການຄັດຄ້ານຂອງພວກສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ມີປືນ ເພື່ອຈະໃຫ້ມີການເພີ້ມກົດລະບຽບເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນກ່ຽວກັບການຂາຍ ແລະການຄອບຄອງອາວຸດປືນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ “ຈາກໂສກນາດຕະກຳອັນນີ້” ຈະມີ “ຄວາມຫວັງ, ຄວາມສະຫວ່າງ ແລະຊີວິດ” ຕາມມາ. “ຈົ່ງຮັກສາຄວາມສາມັກຄີກັນໄວ້ ພວກເຮົາຈະຜ່ານຜ່າເຫດການນີ້ໄປດ້ວຍກັນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໄດ້ກ່າວຫາທ້າງເພທັນ ເກນດຣອນ (Payton Gendron) ໄວ 18 ປີ ວ່າໄດ້ທໍາການໂຈມຕີ ຫລັງຈາກລາວໄດ້ສັງເກດເບິ່ງ ແຜນຜັງຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ໃນການໄປເບິ່ງຄຸ້ມຢູ່ອາໄສທີ່ຄົນໃຫຍ່ເປັນຄົນຜິວດຳນັ້ນ. 11 ຄົນໃນຈຳນວນ 13 ຄົນ ທີ່ຖືກຍິງຕາຍແມ່ນຄົນຜິວດຳ.
ຫ້ອງການສັນຕິບານກາງກໍາລັງສືບສວນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ວ່າເປັນການກໍ່ ອາດຊະຍາກໍາຍ້ອນຄວາມກຽດຊັງ ຫລືບໍ່.