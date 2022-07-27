ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນ ແລະການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍຢູ່ຢູເຄຣນ ຄິດວ່າຈະເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ໃນອາ ທິດນີ້ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຜູ້ນຳຂອງຈີນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ໂຄສົກດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວຕໍ່ ບັນດານັກຂ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຫຍໍ້ວ່າ ການຄວບຄຸມການແຂ່ງຂັນທາງ ດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຍັງຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນການລົມທາງໂທ ລະສັບ ທີ່ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນຈັນຜ່ານມາວ່າ ທ່ານຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນ ທ້າຍອາທິດນີ້.
ມັນເປັນການໂທລະສັບລົມກັນຄັ້ງທີ່ 5 ລະຫວ່າງຜູ້ນຳທັງສອງທ່ານ, ແລະຈະມີ ຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຈີນ ໄດ້ສົ່ງຄຳເຕືອນຢ່າງແຮງ ຕໍ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ຢູ່ໄຕ້ຫວັນ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງແບບມີປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ປັກກິ່ງອ້າງວ່າເປັນດິນແດນຂອງຕົນນັ້ນ.
"ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນັບຕັ້ງແຕ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນ, ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ, ຕະຫລອດທັງວິທີທີ່ວ່າ ພວກເຮົາຈະຄວບຄຸມການແຂ່ງຂັນແນວໃດໃຫ້ໄດ້ດີ ກວ່າເກົ່າ ລະຫວ່າງສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ແນ່ນອນ ແມ່ນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເສດຖະກິດ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານເຄີບີ ກ່າວກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຈະນຳມາສົນທະນາກັນ.
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ນີ້ແມ່ນການລົມທາງໂທລະສັບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເປັນ ເວລາດົນນານແລ້ວ ແລະມີວາລະກອງປະຊຸມຂອງເລື້ອງທີ່ຕ້ອງໄດ້ສົນທະນາກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາສຳລັບຜູ້ນຳສອງທ່ານນີ້.”
ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຈີນດຽວຂອງຕົນນັ້ນ ສະຫະລັດບໍ່ມີການພົວພັນທາງການທູດຢ່າງເປັນທາງການກັບໄຕ້ຫວັນ ແຕ່ມັນຖືກຜູກມັດດ້ວຍກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດໃນການສະໜອງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກາະດັ່ງກ່າວສາມາດປ້ອງກັນຕົວເອງໄດ້. ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນໃໝ່ຢ່າງວ່ອງໄວວ່າ ທ່າທີຂອງຕົນຍັງບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງເຖິງແມ່ນ ມີການຄາດຄະເນວ່າ ຈະມີການເດີນທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງທ່ານນາງເພໂລຊີໄປເກາະນັ້ນ.
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງເພໂລຊີ ແມ່ນຢູ່ໃນສາຍທີ່ສືບຕໍ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ ແລະ ສະນັ້ນ ການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານນາງແມ່ນບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ. ແຕ່ວ່າ ກໍມີແຕ່ທ່ານນາງ ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການເດີນທາງນີ້ຂອງຕົນເອງໄດ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ" ໃນຄໍາເວົ້າຈາກປັກກິ່ງກ່ຽວກັບການເດີນທາງທີ່ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກໍມີແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.