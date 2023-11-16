ທ່ານປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ ບ່ອນທີ່ທັງສອງທ່ານ ພວມພົບປະກັນ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ເອເຊຍ - ປາຊີຟິກ ຫຼື APEC.
ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານສີ ຈັບມືກັນເປັນເວລາສັ້ນໆ ຢູ່ທາງນອກບ້ານພັກ ຟີໂລລີ (Filoli) ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ ໄປທາງໃຕ້ ປະມານ 30 ໄມລ໌, ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປຂ້າງໃນ ບ່ອນທີ່ພວກທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສື່ມວນຊົນກໍໄດ້ຖືກພາອອກໄປຈາກຫ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸມແບບປິດລັບ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳ ສາມາດດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ ໄບເດັນ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ເລີ້ມການສົນທະນາກ່ອນ ໄດ້ກ່າວວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງບໍ່ຄວນ "ກ້າວໄປສູ່ຄວາມຂັດແຍ້ງ", ເຊິ່ງທ່ານສີຕອບວ່າ ສໍາລັບທັງສອງປະເທດ, "ການຫັນຫຼັງໃຫ້ກັນແລະກັນ ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ."
ຈາກການພົບປະກັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນຮອບນື່ງປີ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳສອງ, ຫວັງວ່າການພົບປະກັນໃນຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຍັງມີຢູ່ ລະຫວ່າງ ມະຫາອຳນາດທັງສອງ ກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ້ງທາງທະຫານ, ການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະປັນຍາປະດິດ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຄາດຫວັງໄວ້ຕໍ່າ ວ່າສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ສອງຝ່າຍຈະປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນ, ທະເລຈີນໃຕ້, ສົງຄາມອິສຣາແອລ ກັບກຸ່ມຮາມາສ, ການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ, ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະສິດທິມະນຸດ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ ລ້ວນແຕ່ເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ທັງສອງປະເທດ ມີຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.