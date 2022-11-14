ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ເຂົ້າຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງໂລກ ທີ່ເກາະຕາກອາກາດບາຫຼີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດ ຍອດກຸ່ມຈີ 20 ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍປະທານາທິບໍດີໂຈໂກ ວີໂດໂດ.
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບຄືນບ້ານ” ທ່ານໄບເດັນເວົ້າແກມຢອກໃນ ການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີວີໂດໂດ ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ. “ທ່ານໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າພັກຢູ່ຫາດຊາຍເດີ້.”
“ດີຫຼາຍທີ່ໄດ້ພົບກັບທ່ານອີກ, ໂຈໂກວີ” ທ່ານໄບເດັນໄດ້ໃຊ້ຊື່ຫຼິ້ນຂອງຜູ້ນຳອິນໂດເນເຊຍ. “ນີ້ແມ່ນ ທ່ານເປັນເພື່ອນທີ່ດີ.”
ການຫາລືແບບເພື່ອນມິດ ມີຂຶ້ນຫຼາຍໆເດືອນກັບໄປກັບມາ ລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນແລະຈາກາຕ້າ ກ່ອນໜ້າການເຕົ້າໂຮມພວກຜູ້ນຳຂອງໂລກ ຈາກ 20 ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດ ທີ່ຖືກບົດບັງໂດຍສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ແລະການກົດດັນຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກເພື່ອສ້າງຄວາມໂດດດ່ຽວໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ.
ສະມາຊິກ 17 ປະເທດຂອງກຸ່ມຈີ 20 ແມ່ນຕາງໜ້າໂດຍປະມຸກຂອງລັດຖະບານ ຮວມທັງພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຈີ 7 ທີ່ຈະເລີນທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳ ຕະຫຼອດທັງປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ບໍ່ໄດ້ໄປຮ່ວມດ້ວຍຕົນເອງແລະຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານຈະເຂົ້າຮ່ວມທາງອອນລາຍຫຼືບໍ່. ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ຈະເຂົ້າຮ່ວມທາງອອນລາຍ ທັງໆທີ່ຢູເຄຣນບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ ບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມທີ່ວ່າ ທ່ານໄບເດັນພໍໃຈກັບບັນຊີລາຍຊື່ຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງພວກຜູ້ນຳທີ່ໄປຮ່ວມຫຼືບໍ່. ທ່ານກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ມອງເບິ່ງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເປັນໂອກາດສຳລັບພວກຜູ້ນຳທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດໂລກ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນທີ່ຕິດຕາມມາຈາກການເຮັດສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນແລະຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ບັນຫາຕ່າງໆ ຮວມທັງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານ ແລະການປະຕິຮູບໜີ້ສິນ.
“ແລະດັ່ງນັ້ນ ‘ດີໃຈ-ບໍ່ດີໃຈ’ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດ ມັນບໍ່ແມ່ນວິທີທາງທີ່ຂ້ອນຂ້າງຖືກຕ້ອງ ທີ່ຈະຄິດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ທ່ານຄົງຮູ້ ທ່ານປູຕິນໄດ້ເລືອກທີ່ຈະມາປາກົດໂຕຫຼືບໍ່” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຊູລລີວານ ຕໍ່ວີໂອເອ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ໃນມື້ວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ພວມເດີນທາງໄປບາຫຼີ. “ປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ຕັດສິນໃຈດ້ວຍໂຕທ່ານເອງ ສຳລັບເຫດຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນ ທີ່ທ່ານກຳລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່.”
ທ່ານຊູລລີວານ ບໍ່ຍອມຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານໄບເດັນ ມີແຜນການທີ່ຈະຍ່າງອອກຈາກກອງປະຊຸມ ຖ້າທ່ານປູຕິນຫາກເຂົ້າຮ່ວມທາງອອນລາຍ.