ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຄາດວ່າຈະໄດ້ໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທໍານຽບຂາວໄດ້ກ່າວໄປວ່າ ເປັນ ບັນຫາຕ່າງໆ ລວມເຖິງເລື້ອງຂອງເສດຖະກິດ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນ ແລະສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
ໂຄສົກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດປະຈໍາທໍານຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວກັບບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຍັງບໍ່ສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດແຜນການກ່ຽວກັບວັນ ແລະ ເວລາ ສໍາລັບການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງຜູ້ນໍາຂອງທັງສອງປະເທດ, ແຕ່ທ່ານຄາດວ່າ ການໂອ້ລົມດັ່ງກ່າວ “ກໍາລັງຈະເກີດຂຶ້ນໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້.”
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນ “ຕ້ອງການໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ຂອບເຂດການໂອ້ລົມສົນທະນາ ກັບປະທານປະເທດ ສີ ຈະຍັງຄົງເປັນການສົນທະນາແບບເປີດ ເຜີຍ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີຄວາມຈໍາເປັນ.” ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮ່ວມມືກັນກັບຈີນໄດ້ ແລະບັນຫາທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ມັນມີຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດັ່ງກ່າວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບທະເລຈີນໃຕ້ ແລະໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ເປັນການປະພຶດແບບຮຸກຮານ ແລະບີບບັງຄັບ” ຂອງຈີນ ຕໍ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນພູມິພາກ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ.
ໃນແຜນການໂທລະສັບຄັ້ງນີ້ ມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນຂອງປະ ທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ, ເຊິ່ງໂຄສົກຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຊາວ ລີຈ້ຽນ (Zhao Lijian) ໄດ້ມີການເຕືອນໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຈະຕ້ອງ “ໄດ້ຮັບການຕອບໂຕ້ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.”
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະຮັບຮູ້ປັກກິ່ງ ແລະບໍ່ແມ່ນໄຕ້ຫວັນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າ ໃນຮູບແບບໃດ ຫຼືຮູບແບບນຶ່ງ ທ່ານປະ ທານາທິບໍດີຈະຢືນຢັນອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆສໍາລັບຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງອາເມຣິກາຕໍ່ນະໂຍບາຍຈີນດຽວ, ບໍ່ມີເລີຍ, ເປັນສູນ, ນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຄົງບໍ່ຕ້ອງການເຫັນບັນຫາຕ່າງໆຂ້າມຊ່ອງແຄບ ຫຼືການແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແຕ່ຝ່າຍດຽວຕາມລຳພັງ, ແນ່ນອນແມ່ນບໍ່ມີການໃຊ້ກອງກໍາລັງທາງທະຫານ, ແລະ ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນ ສໍາລັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນເລີຍ.”