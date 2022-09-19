ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງພະຣາຊີນີເອລີຊາແບັດ ທີ 2 ວ່າ “ພະອົງຊົງເປັນບຸກຄົນທີ່ວາງໂຕເໝາະສົມ, ໜ້າເຄົາລົບນັບຖື, ແລະສ້າງປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມທຸກຢ່າງ,” ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານ ແລະສະຕຣີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງຈີລ ໄບເດັນ ໄດ້ເຊັນລົງນາມໃນໜັງສືສະແດງຄວາມເສົ້າເສຍໃຈໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ອນພິທີຊາປານາກິດພະບໍລົມມະສົບຂອງພະອົງ ທີ່ວິຫານແວສມິນສເຕີ ແອັບບີ ໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ.
“ເຖິງປະຊາຊົນຊາວອັງກິດທັງໝົດ, ປະຊາຊົນທັງໝົດຂອງສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ, ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈກັບພວກທ່ານ,” ປະທານາທິບໍດີກ່າວ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານໃຊ້ເວລາ 3 ນາທີ ຂຽນຂໍ້ຄວາມສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ຢູ່ໃນປຶ້ມໄວ້ທຸກ ທີ່ທໍານຽບແລນແຄສເຕີ ເຊິ່ງ
ເປັນສະຖານທີ່ພັກ ຂອງຣາດຊະວົງ ໃກ້ກັບພະຣາດຊະວັງບັກກິງແຮມ ໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ. “ແລະພວກທ່ານກໍໂຊກດີຫຼາຍ ທີ່ມີພະອົງມາຍາວນານເຖິງ 70 ປີ. ພວກເຮົາທັງໝົດໂຊກດີ, ແລະໂລກນີ້ກໍໂຊກດີທີ່ມີພະອົງ.”
ທ່ານຍັງກ່າວເສີມອີກວ່າ ພະຣາຊີນີໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານລະນຶກເຖິງມານດາຜູ້ລ່ວງລັບ ເມື່ອທ່ານໄດ້ພົບກັບພະອົງ, “ແມ່ມັກຈະເອົານັ້ນ ເອົານີ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າກິນຫຼາຍໆຢ່າງ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍກິນທຸກຢ່າງ ທີ່ແມ່ເອົາມາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທ່ານໄບເດັນ, ເຊິ່ງເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ໃນຕອນແລງຂອງມື້ວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ພ້ອມໆກັບບັນດາຜູ້ນໍາຂອງປະເທດອື່ນໆອີກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຈາກທົ່ວໂລກ ແລະພ້ອມດ້ວຍຝູງຊົນສາມັນຊົນອີກຫຼາຍພັນຄົນ ກໍເດີນທາງມານະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດອັງກິດເຊັ່ນກັນ ເພື່ອໄວ້ອາໄລ ແລະທໍາຄວາມເຄົາ ລົບເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍໃຫ້ແກ່ພະຣາຊີນີຂອງພວກເຂົາ ຜູ້ທີ່ຄອງຣາດຍາວນານທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ເຊິ່ງພະອົງໄດ້ຊິ້ນພະຊົນລົງໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ ໂດຍມີພະຊົນມາຍຸ 96 ປີ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນເຕົ້າໂຮມກັນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມຮອບໃຈກາງຂອງນະຄອນຫຼວງລອນດອນ, ບັນດາທ່ານຜູ້ນໍາຈາກທົ່ວໂລກ ພາກັນເດີນທາງໄປທໍານຽບແລນແຄສເຕີ້ ເພື່ອນໍາສົ່ງ ແລະສະ ແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ການຊິ້ນພະຊົນຂອງພະຣາຊີນີ.
“ນີ້ຄືຊ່ວງເວລາຂອງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ, ແຕ່ກໍເປັນຊ່ວງເວລາ ຂອງການສະ ແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນທີ່ເລິກເຊິ່ງ,” ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ຜູ້ທີ່ເປັນນຶ່ງໃນຜູ້ນໍາ 56 ປະເທດ ໃນເຄືອຈັກກະພົບອັງກິດກ່າວ, ບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີ່ເປັນອະດີດອານານິຄົມຂອງອັງກິດ ປັດຈຸ ບັນແມ່ນນໍາພາໂດຍພະໂອລົດກົກຂອງພະອົງ, ພະເຈົ້າຊາລສ໌ ທີ 3. “ອອສເຕຣເລຍຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການອຸທິດຕົນເອງເພື່ອປະຊາຊົນຂອງພະຣາຊີນີເອລີຊາແບັດ ທີ 2, ເຊິ່ງເປັນຊີວິດທີ່ກໍານົດຕໍ່ຄອບຄົວ, ຕໍ່ຄວາມຜູກພັນ ແລະຕໍ່ເຄືອຈັກກະພົບຂອງພະອົງ.”