ສະຫະລັດໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້ ຈະເປີດກອງປະຊຸມສຸດຍອດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຄັ້ງທີສອງ ດ້ວຍສາຍຕາຈ້ອງມອງຢ່າງບໍ່ລົດຫລະໃສ່ປະເທດອື່ນໃນໂລກ, ຫາທາງເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ປະເທດທີ່ຢູ່ແຖວໜ້າຕ້ານລະບອບຜະເດັດການ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍໂຈມຕີຢູເຄຣນ ແລະຈີນເປີດການໂຈມຕີທາງການທູດຢູ່.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາທິປະໄຕຊະນະເລີດ ແລະໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງປີທຳອິດຂອງທ່ານ ແມ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນດີ ໃນການເປີດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທຳອິດ, ເຊິ່ງພະຍາຍາມຢືນຢັນ ເຖິງການເປັນຜູ້ນຳພາຂອງສະຫະລັດຄືນໃໝ່.
ຮອບນີ້, ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ເທື່ອທຳອິດເນັ້ນໃສ່ສະຫະລັດເກີນໄປ, ທ່ານໄບເດັນໄດ້ເຊີນຄົນເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມ ຈາກແຕ່ລະທະວີບຄື: ປະທານາທິບໍດີ ຊຳເບຍ, ຄອສຕາຣິກາ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນເທີແລນ.
ທັງຫມົດ ທ່ານໄດ້ເຊື້ອເຊີນຜູ້ນໍາ 121 ຄົນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສາມມື້ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນທາງອອນລາຍນີ້ - ຊຶ່ງມີແປດປະເທດ ຫຼາຍກ່ວາປີ 2021.
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