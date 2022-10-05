ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ມີແຜນທີ່ຈະ “ວາງມາດຕະການເພື່ອສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເພີ່ມເຕີມ” ໃນອາທິດນີ້ຕໍ່ ອີຣ່ານ ສຳລັບການທຳຮ້າຍຜູ້ເດີນຂະບວນ ທີ່ທຳການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຍ້ອນການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກກັກຂັງໂດຍຕຳຫຼວດສິນທຳສຳລັບການບໍ່ໃສ່ຜ້າຄຸມຫົວຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ທ່ານ ໄບເດັນ, ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ທວິດເຕີນັ້ນ, ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການດຳເນີນການໃດທີ່ ສະຫະລັດ ຈະໃຊ້ຕໍ່ລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ, “ສະຫະລັດ ຢືນຄຽງຂ້າງກັບແມ່ຍິງ ອີຣ່ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ອີຣ່ານ ຜູ້ທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈຕໍ່ໂລກດ້ວຍຄວາມກ້າຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນສິດທິຂອງປະຊາຊົນ ອີຣ່ານ ເພື່ອປະທ້ວງຢ່າງອິດສະຫຼະ.”
ມັນເປັນວັນທີສອງຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ໂຈມຕີການປາບປາມການປະທ້ວງຂອງ ອີຣ່ານ ຍ້ອນການຕາຍຂອງນາງ ມາຊາ ອາມີນີ ອາຍຸ 22 ປີ.
ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄສົກທ່ານ ໄບເດັນ ທ່ານນາງ ຄາຣີນ ຊັອງ ປີແອ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ, “ພວກເຮົາຕື່ນ ແລະ ຕົກໃຈກັບລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປະທ້ວງທີ່ສັນຕິ ຂອງພວກນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ ດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຈັບກຸມຄົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.”
ທ່ານນາງ ຊັອງ ປີແອ ໄດ້ກ່າວວ່ານັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ອີຣ່ານ ແມ່ນ “ມີສິດຄຽດແຄ້ນ” ກັບການຕາຍຂອງນາງ ອາມີນີ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າການຈັບກຸມຜູ້ປະທ້ວງແມ່ນປະເພດຂອງເຫດການທີ່ກໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນໄວໜຸ່ມໃນ ອີຣ່ານ ຕ້ອງໜີອອກຈາກປະເທດ “ແລະ ຊອກຫາກຽດສັກສີ ແລະ ໂອກາດຢູ່ບ່ອນອື່ນ.”
ຜູ້ນຳສານສູງສຸດຂອງ ອີຣ່ານ ອາຢາໂທລາ ອາລີ ຄາເມນີ ໄດ້ກ່າວວ່າການປະທ້ວງຢ່າງກວ້າງຂວາງລຸນຫຼັງການຕາຍຂອງນາງ ອາມີນີ ບໍ່ແມ່ນການກະທຳຂອງ “ປະຊາຊົນ ອີຣ່ານ ທຳມະດາ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຫາ ສະຫະລັດ ແລະ ອິສຣາແອລ ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນການປະທ້ວງ.
ການປະທ້ວງທີ່ວ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ແມ່ນເປັນອາທິດທີສາມແລ້ວ, ໄດ້ພົບກັບການປາບປາມໂດຍຕຳຫຼວດ ແລະ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ. ຖະແຫຼງການລັດຖະບານທີ່ຖືກຮວບຮວມໂດຍອົງການຂ່າວ AP ໄດ້ລາຍງານຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດ ຢ່າງໜ້ອຍ 14 ຄົນພ້ອມກັບການຈັບກຸມ 1,500 ຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 130 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດກັບຫຼາຍພັນຄົນຖືກຈັບ.