ຈະມີການເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ທາງທະຫານ ຖ້າຣັດເຊຍ ຫາກໃຊ້ອາວຸດເຄມີ ໃນຢູເຄຣນ ນັ້ນຄືຄຳຖະແຫຼງຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
“ມັນຈະພາໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ແບບດຽວກັນ” ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ແມ່ນຫຼືບໍ່ ທີ່ເຈົ້າຖາມວ່າ ອົງການເນໂຕ້ຈະຂ້າມເສັ້ນຫຼືບໍ່ (ເຂົ້າໄປໃນປະເທດຢູເຄຣນເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບກຳລັງຣັດເຊຍ) ພວກເຮົາຈະເຮັດການຕັດສິນໃຈນັ້ນ ໃນເວລາທີ່ມັນມາເຖິງ.
ນອກນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຍັງກ່າວທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການສົນທິສັນຍາແອັດແລນຕິກເໜືອຫຼື ເນໂຕ້ ວ່າ ຣັດເຊຍຄວນຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກກຸ່ມປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ໆ ຫື ຈີ 20 ແລະຢູເຄຣນຄວນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມຈີ 20.
ທ່ານໄບເດັນໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາຫາລືກັນໃນລະຫວ່າງການພົບປະຂອງທ່ານກັບພວກຜູ້ນຳໂລກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານລະນຶກເຖິງຂີດໝາຍຄົບຮອບນຶ່ງເດືອນນັບແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ບຸກລຸກເຂົ້າໃນປະເທດຢູເຄຣນ.
ເມື່ອມີການຖາມວ່າ ຢູເຄຣນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສະຫຼະດິນແດນໃດໆຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການຢຸດຍິງກັບຣັດເຊຍຫຼືບໍ່ ທ່ານໄບເດັນຕອບວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງເຮັດແບບນັ້ນ” ແຕ່ນັ້ນແມ່ນການຕັດສິນໃຈ ຂອງກີຢິບ ທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດ.
ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທ່ານໄບເດັນເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດແມ່ນມີຄວາມໝັ້ນໝາຍເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳເປັນເງິນຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາ “ເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາພວກອົບພະຍົບຢູເຄຣນຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ.”
ປະທານາທິບໍດີເວົ້າວ່າ “ໂດຍການເພັ່ງເລັງໃສ່ໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ” ສະຫະລັດຈະຮັບເອົາອົບພະຍົບຢູເຄຣນ 100,000 ຄົນ ແລະລົງທຶນ 320 ລ້ານໂດລາເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຟື້ນຕົວຄືນຂອງປະຊາທິປະໄຕ ແລະປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນປະເທດຢູເຄຣນ ແລະບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
ອົງການເນໂຕ້ປະກາດໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ພະແນກການດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງກຸ່ມພັນທະມິດຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກຜ້ນຳຂອງເນໂຕ້ສະໜອງອາວຸດ ໃນຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຂອງທ່ານ “ໂດຍບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ” ໃນຂະນະທີ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນກ້າວເຂົ້າສູ່ເດືອນທີ ສອງ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ