ທ່ານໄບເດັນ ເລົ່າເຖິງການປຶກສາຫາລື ‘ຢ່າງກົງໄປກົງມາ’ ກັບອິສຣາແອລ ແລະໜູນຫຼັງເລື້ອງເລົ່າຂອງການໂຈມຕີ ຢູ່ໂຮງໝໍໃນເຂດກາຊາ

ໃນການເດີນທາງກັບມາ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ຫລັງຈາກໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນຫຼວງ ເທລ ອາວີບ ເປັນໄລຍະສັ້ນໆ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືຢ່າງກົງໄປກົງມາກັບຜູ້ນໍາ ອິສຣາແອລ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາດໍາເນີນການໂຈມຕີທາງທະຫານທີ່ໄດ້ສັງຫານ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຄົນໃນເຂດກາຊາ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການສັງຫານຫມູ່ຊາວ ອິສຣາແອລ ຫຼາຍກວ່າ 1,400 ຄົນ ຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ.
“ຂ້າພະເຈົ້າກົງໄປກົງມາຫຼາຍກັບຊາວອິສຣາແອລ,” ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ເທິງເຮືອບິນ Air Force One. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າອິສຣາແອລ “ໄດ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຢ່າງຮ້າຍແຮງ,” ແຕ່ປະເທດນີ້ມີ “ໂອກາດໃນ ການບັນເທົາຄວາມທຸກທໍລະມານ” ຂອງພົນລະເຮືອນທີ່ບໍລິສຸດຢູ່ເຂດກາຊາ “ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນທີ່ຈະໄປ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່ານັ້ນມັນເປັນສິ່ງທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ "ຄວນເຮັດ."
ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ເດີນ ທາງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະຫນອງການຊ່ວຍ ເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ, ທ່ານ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າອີຈິບໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເປີດຊາຍ ແດນ ຣາຟາ ຂອງຕົນກັບ ເຂດກາຊາ ໂດຍ ອະນຸຍາດໃນເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ກຸ່ມ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບ ແລະຈັດການກັບລົດບັນທຸກການຊ່ວຍເຫຼືອ 20 ຄັນ. ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ ຖ້າຫາກກຸ່ມຮາມາສ ຂັດຂວາງ ຫຼືຍຶດເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ, “ການຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ຈະສິ້ນສຸດລົງ.”
ທ່ານ ໄບເດັນກ່າວວ່າ ລົດບັນທຸກເລົ່ານີ້ ຈະຂ້າມໄປໃນວັນສຸກນີ້ ຫລັງຈາກ ຖະໜົນຫົນທາງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃກ້ກັບທາງແຍກ ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ. ລົດບັນທຸກອີກຫຼາຍສິບຄັນ ກຳລັງລໍຖ້າຕິດຕາມເບິ່ງ ຖ້າວ່າລົດບັນທຸກຊຸດທຳອິດດຳເນີນໄປຢ່າງສະດວກ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ປະຕິເສດຕໍ່ການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ວ່າ ທະຫານສະຫະລັດຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບທະຫານອິສຣາແອລ ໃນການສູ້ລົບກັບກຸ່ມ ເຮສໂບລລາ (Hezbollah) ຖ້າຫາກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ຢູ່ໃນເລບານອນຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມຮາມາສ ແລະເລີ້ມຄວາມຂັດແຍ່ງກັບອິສຣາແອລ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືຢ່າງລະອຽດກັບແຜນການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນຕັນຢາຮູ ເພື່ອບຸກລຸກເຂດກາຊາ ເພື່ອກຳຈັດພວກຮາມາສ ແລະ ວ່າກອງທັບຂອງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຊັ່ງຊາທາງເລືອກອື່ນ. ແຕ່ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະສະໜອງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດໃນຄືນວັນພະຫັດນີ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ຮາມາສ ແລະ ການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ.