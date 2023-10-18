ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ ອິສຣາແອລ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ທ່າມກາງຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ກຳລັງຮຸນແຮງຂຶ້ນ ລຸນຫຼັງການລະເບີດຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໂຮງໝໍໃນເຂດກາຊາ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຖິ້ມໂທດໃສ່ກັນ ແລະ ປະທ້ວງຢູ່ໃນພາກພື້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັນບັນດາຜູ້ນຳຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນການສະແດງຄວາມສະໜັບສະໜູນສຳລັບພັນທະມິດທີ່ຍາວນານຂອງ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນກັບບັນດາຜູ້ນຳ ອາຣັບ ແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ຫຼັງຈາກການລະເບີດດັ່ງກ່າວ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ອິສຣາແອລ ສຳລັບການລະເບີດຢູ່ໂຮງໝໍ ອາລີ ອາຣັບ ຂອງເມືອງ ກາຊາ, ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າເປັນ “ອະຊະຍາກຳຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນທີ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ເປີດເຜີຍໜ້າຕາທີ່ຂີ້ຮ້າຍຂອງພວກສັດຕູທີ່ເປັນອາຊະຍາກອນນີ້ ແລະ ລັດຖະບານຟາຊິສ ແລະ ກໍ່ການຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ.”
ພວກເຂົາໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າມັນມີ “ຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ, ຄົນໄຂ້, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງ.” ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ປາແລັສໄຕນ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າປະຊາຊົນປະມານ 500 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດ ອິສຣາແອລ ໄດ້ປະຕິເສດການກະທຳຜິດ, ໂດຍເວົ້າວ່າການຍິງຈະຫຼວດທີ່ຜິດພາດໂດຍພວກທະຫານ ຈີຮາດ ອິສລາມ ປາແລັສໄຕນ໌ ໄດ້ຕົກໃສ່ສະຖານທີ່ຂອງໂຮງໝໍ. ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ໂຄສົກກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດ ອິສຣາແອລ ນາຍພົນເຮືອຕີ ແດນຽລ ຮາກາຣີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂຄງຮ່າງຂອງຕຶກ, ຫຼື ຂຸມລະເບີດ, ທີ່ຈະສອດຄ່ອງກັບການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ອິສຣາແອລ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຫາກຸ່ມ ຮາມາສ ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມຕົວເລກຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ວ່າທ່ານ “ເສຍໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ຄຽດແຄ້ນຕໍ່ການລະເບີດຢູ່ໂຮງໝໍ,” ແລະ ວ່າ “ອີງຕາມສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ, ມັນຖືກເຮັດໂດຍກຸ່ມອື່ນ, ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າ.”
ຜູ້ນຳ ສະຫະລັດ ໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ ອິສຣາແອລ ມີສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ.