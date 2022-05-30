ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ ຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງ ຢູວາລເດ, ລັດ ເທັກຊັສ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ກັບບັນດາພີ່ນ້ອງ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຂອງການສັງຫານໝູ່ຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນ ສະຫະລັດ ລຸນຫຼັງການຂ້າເດັກນ້ອຍ 19 ຄົນ ແລະ ນາຍຄູສອງຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຍ່າງຜ່ານດອກໄມ້ ທີ່ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຢູ່ນອກໂຮງຮຽນປະຖົມ ຣອບ, ທ່ານໄດ້ຢຸດຫຼາຍຄັ້ງ ເພື່ອຈັບຮູບຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 21 ຄົນ ທີ່ຖືກຕິດໃສ່ກະດານເຈ້ຍແຕ່ລະຄົນ ແລະ ອ່ານຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ດ້ວຍທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດຕາມການຮຽກຮ້ອງ ຂອງເຈົ້າເມືອງ ຢູວາລເດ ທ່ານ ດອນ ແມັກລັອກລິນ ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະດຳເນີນການທົບທວນ ກ່ຽວກັບ ການຮັບມືຂອງຕຳຫຼວດ ໃນການໂຈມຕີໂຮງຮຽນ ເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, “ເພື່ອລະບຸບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນກະກຽມ ແລະ ຮັບມືກັບມືປືນທີ່ທຳການປະຕິບັດການຍິງໃນສະຖານທີ່ແອອັດ.
ໃນການຍິງກັນຢູ່ລັດເທັກຊັສນັ້ນ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຫຼື ຕຳຫຼວດ ແມ່ນໄດ້ຖືກຖາມຢ່າງຮຸນແຮງ ກ່ຽວກັບ ວ່າເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງໃຊ້ເວລາດົນຫລາຍ, ດົນກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງ, ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບມືປືນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແລະ ພັນລະຍາຂອງທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາເກືອບ 7 ຊົ່ວໂມງໃນເມືອງນ້ອຍໆຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ນັ້ນ, ລົມກັບຜູ້ທີ່ຖືກກະທົບໜັກທີ່ສຸດໂດຍການສັງຫານດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກມືປືນອາຍຸ 18 ປີ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຮຽນຊັ້ນປໍ 4 ແລະ ໄດ້ຍິງປືນໃສ່. ທ່ານ ໄບເດັນ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສູດມົນຢູ່ໂບດກາໂຕລິກ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ.
ມັນແມ່ນຄັ້ງທີສອງໃນເດືອນນີ້ທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະເຊີນກັບການສັງຫານໝູ່. ກ່ອນໜ້ານີ້ທ່ານໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງ ບັຟຟາໂລ, ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງລັດ ນິວຢອກ, ບ່ອນທີ່ຄົນຜິວຂາວທີ່ຄິດວ່າຕົນເປັນຍອດມະນຸດຜູ້ນຶ່ງ ໄດ້ລະດົມຍິງປືນໃສ່ຄົນ, ແນເປົ້າ ແລະ ສັງຫານຄົນຜິວດຳ 10 ຄົນໃນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກິນ.
ໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໃນລັດເທັກຊັສ ໄດ້ປ່ຽນການອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ການສັງຫານໝູ່ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ຣອບ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແນວໃດແທ້ ແລະ ການຮັບມືຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ເຫດການນັ້ນ.
ແມ່ນກະທັງທີ່ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນກັບມືປືນໄດ້ທຳການໂທລະສັບຫາໜ່ວຍສຸກເສີນ, ອ້ອນວອນໃຫ້ຕຳຫຼວດມາຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ຜູ້ບັນຊາການເຫດການຢູ່ຈຸດເກີດເຫດ, ເຊິ່ງແມ່ນຫົວໜ້າຕຳຫຼວດສຳລັບໂຮງຮຽນ ຢູວາລເດ, ໄດ້ປະເມີນສະຖານະການຜິດ, ແຕ່ດັ່ງທີ່ມັນໄດ້ປາກົດອອກມາ ມັນບໍ່ແມ່ນເຫດການຍິງຄົນ ໃນສະຖານທີ່ແອອັດອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ມືສັງຫານ ທ້າວ ຊາລວາດໍ ຣາມອສ, ໄດ້ປິດກັ້ນຕົນເອງ ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ.