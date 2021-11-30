ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງອີກເທື່ອນຶ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນພາກັນໄປສັກຢາວັກຊີນ ກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາເພີ້ມຂຶ້ນ ຫຼືບໍ່ກໍໃຫ້ໄປສັກຢາວັກຊີນ ເຂັມທີສາມ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ບູສເຕີ້ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຫາກໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຄົບແລ້ວ ທ່າມກາງທີ່ມີການປະເຊີນໜ້າ ໃນອັນທີ່ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາດ້ານການແພດຂອງທ່ານກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ທີ່ເຊື້ອໄວຣັສສາຍພັນໄໝ່ໂອໄມຄຣອນ ຈະເຂົ້າມາໃນປະເທດນີ້.
“ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າ” ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ພວກທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນປະມານ 60 ລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສສັ້ນໆ ຈາກທຳນຽບຂາວ. “ຖ້າເຈົ້າຫາກຍັງບໍ່ທັນສັກຢາເທື່ອ ກໍຂໍໃຫ້ໄປດຽວນີ້ໂລດ.”
ແຕ່ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ເຊື່ອວ່າໃນເວລານີ້ມີຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງປິດທຸລະກິດ ແລະໂຮງຮຽນຕ່າງໆເພີ້ມຕື່ມ ຍ້ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ສາຍພັນໃໝ່ໂອໄມຄຣອນ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ທ່ານຈະ “ເຮັດທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ເປັນໄປໄດ້” ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ ແຕ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງອອກມາວ່າ ພວກທີ່ສັກຢາວັກຊີນໄປແລ້ວນັ້ນ ມີຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວໃນຂະນະທີ່ພວມມີການສຶກສາທາງດ້ານວິທະຍາສາດເພີ້ມມີຂຶ້ນຢູ່ ນີ້.
ກໍລະນີຂອງເຊື້ອໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ ທີ່ພົບເຫັນເທື່ອທຳອິດຢູ່ອາຟຣິກາໃຕ້ ເວລານີ້ໄດ້ມີການພົບເຫັນຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດ ແລະທ່ານໄບເດັນ ເລີ້ມໃນວັນຈັນ ວານນີ້ ໄດ້ປະກາດຫ້າມຖ້ຽວບິນຈາກອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະອີກ 7 ປະເທດໃນທະວີບອາຟຣິກາ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ດຣ. ແອນໂທນີ ຟາວຈີ ຫົວໜ້ານັກຊ່ຽວຊານດ້ານພະຍາດຕິດແປດຂອງສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “Good Morning America” ຂອງໂທລະພາບ ABC ວ່າ ພວກນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ພາຍໃນນຶ່ງຫຼືສອງອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້ວ່າ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສາມາດປ້ອງກັນຜູ້ຄົນຕໍ່ເຊື້ອໄວຣັສໂອໄມຄອນໄດ້ດີປານໃດແລະເຊື້ອດັ່ງກ່າວເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງສ່ຳໃດ.
ດຣ. ຟາວຈີ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງເລີຍ.”
ໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໄດ້ເອົາຊີວິດຜູ້ຄົນໄປແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 750,000 ຄົນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງ 20 ເດືອນທີ່ມີການແຜ່ລະບາດ ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າປະເທດອື່ນໃດທັງໝົດໃນໂລກ.
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