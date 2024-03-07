ຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນປະທານາທິບໍດີໃນວັນ Super Tuesday, ເຊິ່ງປະທານາທິບໍດີສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຄອບງຳບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງພັກຕາມລຳດັບນັ້ນ, ຜູ້ຊາຍທັງສອງຄົນດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຕືອນຕໍ່ສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບ ກັນແລະກັນ ແລະ ການອະທິບາຍທີ່ແຕກຕ່າງຢ່າງສິ້ນເຊີງ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະພາບຂອງປະເທດ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນຄືນວັນອັງຄານວານນີ້, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເຕືອນວ່າການດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງຂອງທ່ານ ທຣຳ ຈະ “ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ມີຢູ່” ຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕຂອງຊາວ ອາເມຣິກັນ. ສຳລັບທ່ານ ທຣຳ ນັ້ນ, ໃນຄຳປາໄສທີ່ກ່າວຢູ່ບ້ານພັກຕາກອາກາດ ມາ-ອາ-ລາໂກ ໃນເມືອງ ພາມ
ບີດຈ໌, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ອ້າງອີງທ່ານ ໄບເດັນ ດັ່ງກັບ “ປະທານາທິບໍດີທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ.”
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ສາມາດຄາດການເຖິງສິ່ງດຽວກັນນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄົງຈະຫຼາຍກວ່ານີ້ໃນເດືອນທີ 8 ໄປສູ່ການເລືອກຕັ້ງ.
ທ່ານ ເຊັທ໌ ມາສເກັດ, ອາຈານສອນລັດຖະສາດ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການຢູ່ສູນກາງການເມືອງ ອາເມຣິກັນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເດັນເວີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຍ້ອນວ່າທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານ ທຣຳ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີຫຼາຍຕໍ່ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ພວກເພິ່ນຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ການກ່າວໃສ່ຮ້າຍກັນ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະຍົກຍ້ອງກັນ.
ທ່ານ ມາສເກັດ ກ່າວວ່າທ່ານຄາດວ່າຈະມີສິ່ງທີ່ເປັນແງ່ລົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ, ດ້ວຍທ່ານ ທຣຳ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຊັກຊວນປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ວ່າ, ຍ້ອນທ່ານ ໄບເດັນ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມສ່ວນໃຫຍ່ຈຶ່ງໄດ້ແຕກຫັກ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະປ້ອງກັນປະຫວັດຂອງທ່ານເອງ ແລະ ຈະເຕືອນບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຫຼາຍຢ່າງໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ທຣຳ ຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານ ມາສເກັດ ກ່າວວ່າ “ທ່ານ ທຣຳ ຈະພະຍາຍາມບັນລະຍາຍ ກ່ຽວກັບ ສະພາບຂອງມື້ນີ້ວ່າໂດຍແທ້ຈິງແລ້ວມັນເປັນສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ທ່ານ ໄບເດັນ ກໍຈະພະຍາຍາມອະທິບາຍສະພາບໃນປັດຈຸບັນວ່າດີ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍຈະພະຍາຍາມເຕືອນປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມວຸ້ນວາຍໃນປີສຸດທ້າຍຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ, ດ້ວຍໂຣກລະບາດ ແລະ ການກໍ່ຈະລາຈົນ ແລະ ທຸກຢ່າງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີນັ້ນ.”
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