ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນອັງຄານວານີ້ ໄດ້ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າກວ່າເກົ່າທີ່ຈະໄດ້ແຂ່ງຂັນການເລືອກຕັ້ງປະທານທິບໍດີ 2020 ຄືນອີກເປັນຄັ້ງທີສອງ, ໃນຂະນະທີ່ແຕ່ລະທ່ານໄດ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນເພື່ອການສະເໜີຊື່ຂອງພັກເກືອບທັງໝົດ ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນກຸ່ມຂອງລັດຕ່າງໆກະຈາຍໄປທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະໃນ 15 ລັດທີ່ໄດ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ຫຼື ການປະຊຸມເພື່ອເລືອກຕົວແທນເຂົ້າແຂ່ງຂັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ, ລວມທັງໃນລັດ ເວີຈິເນຍ, ເທັກຊັສ, ມິນເນໂຊຕ້າ ແລະ ໂຄໂລຣາໂດ. ທ່ານໄດ້ຜ່າຍແພ້ໃນການປະຊຸມພັກເພື່ອເລືອກຕົວແທນໃນເກາະຊາມົວ ທີ່ເປັນດິນແດນຂອງ ສະຫະລັດ ພຽງເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ 14 ລັດ, ລວມທັງໃນລັດ ຢູທາ, ເຊິ່ງເປັນລັດສຸດທ້າຍທີ່ໄດ້ປະກາດຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນເມື່ອວັນພຸດວານນີ້.
ດ້ວຍການຄັດຄ້ານພຽງເລັກນ້ອຍສຳລັບທ່ານ ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ, ເຊິ່ງແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິສຳລັບປະທານາທິບໍດີຜູ້ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ວາງແຜນອະນາຄົດເຖິງການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກ ແລະ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ທຣຳ ອີກສະໄໝນຶ່ງ ຈະໝາຍເຖິງສະໄໝການດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ຖືກອະທິບາຍໂດຍ “ຄວາມວຸ້ນວາຍ, ຄວາມແຕກແຍກ ແລະ ຄວາມມືດມົວ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ມື້ນີ້, ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ເຮັດໃຫ້ສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນແລ້ວ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ຕ້ານແຜນການທີ່ຮຸນແຮງຂອງທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ເພື່ອນຳພາພວກເຮົາກັບໄປສູ່ຄວາມຫຼ້າຫຼັງ.”
ທ່ານ ທຣຳ, ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານໃນລັດ ຟລໍຣິດາ ນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າປະເທດແມ່ນໄດ້ “ອິດເມື່ອຍຢ່າງແຮງ” ໃນລະຫວ່າງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ໄບເດັນ ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບການຮັບມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ອະດີຜູ້ນຳ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່າຍແພ້ໃນການພະຍາຍາມຖືກເລືອກຕັ້ງຄືນຕໍ່ ທ່ານ ໄບເດັນ ໃນປີ 2020, ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງການຊະນະເລີດຫຼາຍຮອບ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະ ໄດ້ໂຄສະນາວ່າ ການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກຈະເປັນ “ວັນດຽວທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
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