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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ໄບເດັນ ຍົກຍ້ອງການຟື້ນຕົວ ຂອງເສດຖະກິດ ແຕ່ບັນຫາໃຫຍ່ ຍັງມີຢູ່

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວຄຳປາໄສ ກ່ຽວກັບ ເສດຖະກິດຢູ່ທຳນຽບຂາວ. 19 ກໍລະກົດ, 2021.

ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ລວມທັງອະ ດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ດ້ວຍການເວົ້າອວດເຖິງເສດຖະກິດ ສະຫະລັດ ທີ່ດີຄືນມາ, ເຊິ່ງໄດ້ຟື້ນຕົວຄືນຢ່າງວ່ອງໄວໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຫົກເດືອນທຳອິດຂອງທ່ານ.

ແຕ່ນັກເສດຖະກິດບາງຄົນເປັນຫ່ວງວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ແຂງຂັນຂອງລັດຖະບານເພື່ອກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດອາດນຳໄປສູ່ພາວະເສດຖະກິດຖົດຖອຍທີ່ຮ້າຍແຮງໃນປີໜ້າ.

ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ທຳນັຽບຂາວໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເຕືອນຄວາມຊົງຈຳບັນດາຜູ້ຟັງໃນການຄາດການ ກ່ຽວກັບ ໄພຫາຍະນະດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຜູ້ກ່າວຮ້າຍທ່ານໄດ້ຢືນຢັດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເລືອກເອົາທ່ານເປັນປະທານາທິບໍດີ.

ດ້ວຍການບໍ່ໄດ້ເອີ້ນຊື່ຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ອ້າງເຖິງຜູ້ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານ ດ້ວຍການກ່າວຢໍ້າການທຳນາຍຂອງລາວທີ່ວ່າຖ້າທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກາຍເປັນປະທານາທິບໍດີ, ປະເທດຈະປະເຊີນກັບ “ຄວາມຕົກຕໍ່າທາງທຸລະກິດແບບທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ.”

ດ້ວຍການຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບ ເສດຖະກິດ ອາເມຣິກັນ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຈະແຕກຕ່າງນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ, ພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຈາກ 60,000 ໜ້າທີ່ວຽກງານຕໍ່ເດືອນມາເປັນ 60,000 ໜ້າທີ່ວຽກງານໃນທຸກໆສາມມື້, ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າ 600,000 ໜ້າວຽກຕໍ່ເດືອນນັບຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ. ຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານໜ້າວຽກໃໝ່ ລວມທັງ ໝົດ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ, ນັ້ນແມ່ນການເຕີບໂຕທີ່ໄວທີ່ສຸດຢູ່ຈຸດນີ້ໃນປະຫວັດສາດຂອງລັດຖະບານໃດ.”

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ສະຫະລັດ ແມ່ນສູງກວ່າທີ່ມັນເຄີຍເປັນໃນເກືອບ 40 ປີໃນປັດຈຸບັນນີ້.

ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ແລະ ຕອນນີ້, ບັນດານັກພະຍາກອນແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍການຄາດການຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນສອງເທົ່າ ສຳລັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນປີນີ້ເປັນ 7 ເປີເຊັນ ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ສະຫະລັດ ເປັນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວພຽງປະເທດດຽວໃນໂລກ ບ່ອນທີ່ການຄາດ ການ ກ່ຽວກັບ ການເຕີບໂຕທຸກມື້ນີ້ແມ່ນສູງກວ່າທີ່ມັນເປັນກ່ອນເກີດໂຣກລະບາດ.”

ແມ່ນກະທັງພວກນັກສັງເກດການຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນດີກັບທ່ານ ໄບເດັນ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍເສດຖະ ກິດກໍເຫັນພ້ອມວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີສາມາດທີ່ຈະອ້າງເອົາຜົນງານຫຼາຍພໍສົມຄວນ ສຳລັບການຟື້ນຕົວຄືນທີ່ວ່ອງໄວຂອງເສດຖະກິດນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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