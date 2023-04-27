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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປາ​ປົວ ນິວ ກີ​ນີ ເດືອນ​ໜ້າ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ໄບ​ເດັນ, ກາງ, ຖ່າຍ​ຮູບ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ເກາະ ປາ​ຊີ​ຟິກ, ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ, 29 ກັນ​ຍາ 2022.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບ​ເດັນ ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ປະ​ເທດ​ເກາະ ປາ​ປົວ ນິ​ວ ກີ​ນີ ໃນ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ເປັນ​ເວ​ລາ​ສັ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້, ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ປາ​ປົວ ນິວ ກີ​ນີ ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈ​ະ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ອິດ​ທິ​ພົນ ຈີນ ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ທາງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ ຣອຍ​ເຕີ.

ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ຈະ​ຢຸດ​ແວ່​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ ປອດມໍ​ເຣ​ສ​ບີ ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ພຶດ​ສະ​ພາ ເປັນ​ເວ​ລາ​ສາມ​ຊົ່ວ​ໂມງ ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ເທດ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ກຸ່ມ Quad, ໂຄ​ສົກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປາ​ປົວ ນິວ ກີ​ນີ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ ຣອ​ຍ​ເຕີ.

ການ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ຕ້ານ​ຢັນ​ຕໍ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຂອງ ຈີນ, ແລະ ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນລຸນຫຼັງ​ທີ່ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ເກາະ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ກຸ່ມ Quad ຈະ​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ ຊິດ​ນີ ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ພຶດ​ສະ​ພາ, ​ໂດຍ​ຈະ​ມີບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຈາກ ອິ​ນ​ເດຍ, ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ, ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ ສະ​ຫະ​ລັດ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ.

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