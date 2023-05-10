ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈະເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທຳອິດທີ່ຍັງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຂອງສະຫະລັດ ໄປຢ້ຽມຢາມ ປາປົວນິວກີເນຍ ໃນເດືອນນີ້ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມກຸ່ມຈີ ໗ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍໃນການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຈີນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງແຄຣີນ ຊັງ-ປີແອ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນຈະພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາປົວນິວກີເນຍ ທ່ານເຈມສ໌ ມາຣາພີ ແລະຜູ້ນຳຄົນອື່ນໆຂອງສະພາບັນດາຜູ້ນຳໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ.
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກຜູ້ນຳຈະປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ເພື່ອລົງເລິກການຮ່ວມມື ໃນການຮັບມືກັບບັນຫາທ້າທາຍ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຂົງເຂດ ແລະຕໍ່ສະຫະລັດ ເຊັ່ນວ່າ ການປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນທາງທະເລ ແລະສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ປັບໂຕໄດ້ງ່າຍ ແລະແບບກວມລວມ.”
ການຢຸດແວ່ຂອງທ່ານໄບເດັນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປອດມໍເຣສບີ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ ຈະເປັນການຢ້ຽມຢາມເທື່ອທຳອິດໂດຍປະທານາທິບໍດີທີ່ຍັງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຍັງເປັນປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ ຊຶ່ງມີປະຊາກອນແຕ່ພຽງ 9 ລ້ານ 4 ແສນຄົນ ຢູ່ທາງທິດເໜືອ ບໍ່ໄກປານໃດ ຈາກ ອອສເຕຣເລຍ.
ປາປົວນິວກີເນຍ ແມ່ນພວມໄດ້ຮັບການເອົາອົກເອົາໃຈຈາກຈີນ ແລະຈາກສະຫະລັດພ້ອມກັບພັນທະມິດໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວພວມຊອກສະແຫວງຫາການລົງທຶນ ຈາກຕ່າງປະເທດ. ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄປຢ້ຽມຢາມປາປົວນິວກີເນຍໃນປີ 2018.
ວໍຊິງຕັນໄດ້ເພີ້ມການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການມີອິດທິພົນເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຫຼັງຈາກຈີນໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໃນປີກາຍນີ້. ຈີນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແລະການຄ້າ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່ານັ້ນ ກັບ 10 ປະເທດໝູ່ເກາະໝູ່ດອນປາຊີຟິກ.
ຈີນແລະອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນປະເທດທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສຳຄັນ ໃນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ປາປົວນິວກີເນຍ ພວມເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບສະຫະລັດ ແລະທ່ານມາຣາພີໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງໃນປີນີ້.